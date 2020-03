„Informează-te doar din surse oficiale”, ne cere Ministerul de Interne, tutuindu-ne ca pe tablagiii care îi spală mașina lui Vela.

După care înalță pulanul amenințător: „Comunicarea de informații false se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani”.

Organul nu glumește. „Din surse oficiale” aflăm că Parchetul General a întocmit deja două dosare în temeiul articolului 404 din Codul Penal. Și epidemia e de-abia la început.

Al dracu’ guvern! Nu înghite minciuna nici când e în carantină! E decis să pună bocancul în prag. Să găbjească dușmanul de clasă care tulbură judecata poporului. Să scoată prostimea din înapoiere și să o călăuzească pe făgașul gândirii corecte.

Lăudabil țelul, meșter cârmaciul!

Doar o mică hibă umbrește avântul regimului Klaus către adevăr: autoritățile sunt ele însele cel mai mare izvor de dezinformare.

Iată două exemple din personajul meu favorit în această perioadă, Adrian Streinu-Cercel zis „Somitate”:

1. Pe 11 martie, invitat la Antena 3, el a avertizat populația că spirtul medicinal nu este bun la dezinfectare: „Alcoolul sanitar nu este bun, nu folosește la nimic. Spirtul medicinal nu e bun. (Sunt bune) substanțele care sunt pe bază de alcool, dar sunt speciale, care să fie biocide. Spirtul nu este biocid.”

Dar în Registrul Național al Produselor Biocide din ianuarie 2020, de pe site-ul Ministerului Sănătății, pe primul loc figurează „Alcoolul sanitar”.

Site-urile Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), Centers for Disease Control and Prevention (CDC) sau European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), confirmă și ele eficiența folosirii produselor pe bază de alcool la dezinfectare, fără a pomeni ceva despre biocide. Poate pentru că alcoolul cu o concentrație de peste 60% este implicit biocid.

2. Pe 27 februarie, într-un interviu la Digi 24, același Adrian Streinu-Cercel liniștea populația cu obișnuita-i dezinvoltură științifică: „Acest virus (COVID-19) este de zece ori mai slab decât virusul gripal”.

Pe 11 martie, doctorul imunolog Anthony Fauci, director al National Institute of Allergy and Infectious Disease, afirma în cadrul unei audieri în Camera Reprezentanților de la Washington: „Gripa are o rată a mortalității de 0,1%. Acesta (coronavirusul) are o rată a mortalității de 10 ori mai mare.”

