HAI România! SUA vs. China și Războiul din Ucraina. Analiză Strategică cu Generalul Adriean Pîrlog







Lumea se află într-un punct de inflexiune. Vedem o detensionare între Washington și Beijing sau doar o pauză tactică? Cine câștigă bătălia pentru resurse și supremație tehnologică? Pentru a descifra mișcările de pe marea tablă de șah globală, l-am invitat în episodul de astăzi Esențial pe profesorul universitar doctor Adriean Pârlog, fost adjunct al Direcției Informații Militare din România și Ataşat al Apărării, Militar, Aero şi Naval în Regatul Norvegiei, pentru o discuție despre război, pace și alianțele care vor defini următoarea decadă.

Axa SUA-China: Este pacea comercială reală? Cât de important e controlul asupra minereurilor rare și care e miza reală în Taiwan? Frontul din Ucraina: Cât de realistă este o rezistență de încă trei ani? Este avansul Rusiei la Pokrovsk o victorie simbolică sau o schimbare majoră a frontului? Noua Ordine Mondială: Cum schimbă "Sudul Global" (cazul Argentinei lui Milei) echilibrul de putere?

