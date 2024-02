SUA vor finanța studiul extracției de hidrogen din rezervorul de gaze de la Ciren

Acest lucru a fost confirmat de Carl Kress, director regional pentru Orientul Mijlociu, Africa de Nord, Europa și Asia de la Agenția SUA pentru Comerț și Dezvoltare (The U.S. Trade and Development Agency) în cadrul unei întâlniri cu directorul executiv al Bulgartransgaz, Vladimir Malinov, la Washington, după cum a anunțat recent operatorul bulgar de transport de gaze, potrivit Mediapool

Proiect de producere și utilizare de hidrogen verde

Instituția finanțează proiecte cheie și cooperează cu companii în scopul dezvoltării infrastructurii durabile și stimulării dezvoltării economice în țările partenere.

Carl Kress a subliniat că studiul de fezabilitate este eligibil pentru finanțare în totalitate. Odată ce procedura de aprobare internă în cadrul agenției va fi finalizată, va fi semnat un acord de finanțare nerambursabilă. Care va fi suma necesară analizei, asta nu este specificat.

Proiectul de producere și utilizare a hidrogenului verde pentru nevoi tehnologice în instalațiile depozitului subteran de gaze de la Ciren a fost anunțat în septembrie anul trecut. Atunci a fost semnat un memorandum de înțelegere asupra proiectului între Bulgartransgaz, Glavbolgarstroy Holding, companiile americane Solar Turbines Inc și Honeywell, precum și compania italiană Pietro Fiorentini. Operatorul de gaze lucrează cu aceste companii la implementarea proiectului de extindere a capacității depozitului de gaze din Ciren la 1 miliard de metri cubi.

Bulgartransgaz pregătește infrastructura pentru exploatare de hidrogen

Un studiu de fezabilitate, care va fi finanțat prin grantul SUA, va stabili configurația tehnică și structura parteneriatului public-privat pentru implementarea acestuia.

„În calitate de operator responsabil de transport de gaze, Bulgartransgaz lucrează deja la dezvoltarea viitoare a infrastructurii de transport a hidrogenului către țările vecine, precum și la adaptarea sistemului de transport de gaze existent pentru a funcționa cu amestecuri hidrogen-gaz”, a comentat Malinov în fața reprezentanților USTDA.

Potrivit acestuia, implementarea acestui proiect, primul de acest fel în Bulgaria, pentru producerea și utilizarea hidrogenului verde pentru nevoi tehnologice în instalațiile depozitului subteran de gaze va reduce emisiile de gaze cu efect de seră și va contribui la atingerea obiectivelor de decarbonizare.

Conductă de aproximativ 250 km

Șeful Bulgartransgaz a prezentat și proiectul companiei pentru construirea infrastructurii de transport al hidrogenului în Bulgaria, care a fost inclus în noiembrie 2023 în Lista Proiectelor de interes comun pentru UE a Comisiei Europene.

Este vorba despre construcția unei noi conducte cu o lungime de aproximativ 250 km și a două stații de comprimare în zona Dupnița și Kulata. Acesta va permite transferul în ambele sensuri, atât a hidrogenului produs intern, cât și a hidrogenului din Grecia și face parte din ruta comună a conductei de hidrogen către Salonic.

Bulgartransgaz elaborează și variante pentru dezvoltarea celei de-a doua etape a rețelei de hidrogen, ce include extinderea în țară și asigurarea conectivității cu viitoarea infrastructură de transport a hidrogenului din România.

„Infrastructura Bulgartransgaz pentru transferul hidrogenului va juca un rol cheie în implementarea coridorului prioritar al UE pentru transferul hidrogenului verde din sud-estul Europei Centrale”, a declarat Malinov.

(Traducerea: Mirela Petrescu, RADOR RADIO ROMÂNIA)