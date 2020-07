Noul studiu citat de The New York Times arată că o secțiune de ADN moștenită de la omul din Neanderthal acum 60.000 de ani are legătură directă cu boala Covid-19. Circa șase gene de pe cromozomul 3 ar putea să crească riscul de îmbolnăviri grave provocate de noul coronavirus.

Însă, în prezent, oamenii de știință nu au un răspuns concret de ce acest segment particular poate crește riscul de îmbolnăviri grave cauzate de virusul SARS-CoV-2, dar, în urma studiului, o piesă a genomului, care se întinde pe șase gene pe cromozomul 3, poate determina apariția unor forme grave de Covid-19.

La acest studiu a contribuit și doctorul Hugo Zeberg, un genetician de la Institutul Karolinska din Suedia, iar medicul a descoperit că secțiunea de ADN care crește riscul oamenilor de a dezvolta o formă severă de Covid-19 este aceeași versiune găsită la un neanderthal care a locuit în Croația în urmă cu 50.000 de ani.

Se pare că împotriva virusului SARS-CoV-2 să fi reacționat ca un răspuns imunitar care funcționa contra virusurilor antice. De regulă, persoanele care dezvoltă cazuri severe de Covid-19 o fac din cauza faptului că sistemele lor de imunitate lansează atacuri necontrolate, acestea sfârșind prin cicatrizarea plămânilor și provocarea unor inflamații puternice.

Secțiunea de ADN este populară în special în Bangladesh, unde 63% din oameni o poartă, precum și în Asia de Sud – o treime din populație. În ce privește Europa, această secțiune de ADN este întâlnită la doar 8% dintre cei care locuiesc pe acest continent, 4% în Asia de Est, în vreme ce în Africa segmentul este aproape complet absent.

„Acest efect de întrepătrundere care s-a întâmplat cu 60.000 de ani în urmă are încă un impact în ziua de azi”, a spus Joshua Akey, genetician la Universitatea Princeton.

Genele în rândul pacienților Covid-19 au un rol aparte în acest context. În urmă cu o lună, oamenii de știință au decis să compare persoanele din Spania și din Italia infectate cu SARS-CoV-2, cele care s-au îmbolnăvit grav cu cele care au avut o formă ușoară. Astfel, au depistat două locuri în genom asociate cu un risc mai mare: unul este pe Cromozomul 9 și include o genă care determină tipul de sânge, celălalt este segmentul Neanderthal de pe Cromozomul 3.