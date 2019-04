Studenții care vor copia vor face pușcărie sau vor plăti sute de mii de dolari!

Studenţii din A ustralia care trişează la e xamene s au c are f olosesc met ode fr auduloase pentru r edactarea lucrărilor ac ademice ris că doi ani de închisoare sau amenzi de sute de mii de dolari, prevede un proiect de lege propus de ministrul austr alian al Educ aţiei, D an T ehan.





Potrivit legii pe c are Tehan intenţionează să o introducă în c adrul unei viit oare gu vernări, şi cei care îi ajută pe studenţi să înşele risca sancţiuni drastice, de la amenzi de până la 210 .000 dolari la până la doi ani de închis oare. Propunerea vine în c ontextul în c are numărul c azurilor în c are studenţii apele ază la s ervicii online de r edactare a lucrărilor ac ademice c ontra-cost a cr escut în ultimii ani în A ustralia. Un sondaj recent arată că apr oape 70% dintre cadrele uni versitare din A ustralia suspect ează că studenţii lor trişează sau îşi comandă lucrările de pe sit e-uri c are oferă astfel de s ervicii.

ULTIMA ORA! Kovesi, succes rasunator la nivel european! A devenit un simbol anticoruptie!

Pagina 1 din 1