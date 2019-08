„Ati vazut seria „Nasul”, da? Ca eu fix la tacticile de intimidare de acolo m-am gandit cand am vazut la ce apeleaza Dacian Ciolos si Vlad Voiculescu ca sa le forteze ieri mana celor de la USR pentru o alianta politica”.

Ieri, in timpul sedintei USR in care se discuta chestia asta, Ciolos facea presiuni publice : ”Din informațiile pe care le am în urma unei discuții cu Dan Barna, am înțeles că alianța politică urmează să fie votată și că din punctul nostru de vedere nici nu poate fi altfel” – G4 Media.

Iar Vlad Voiculescu numea dezbaterile din USR drept o „puțoială”. Asta inseamna, pentru ei, dezbaterile dintr-un partid: „puțoială”!

Nu ma mira, va amintiti ca potrivit unui decizii luate de Consiliul National al PLUS, procesul lor de desemnare a prezidentiabilului trebuia sa se incheie pe 28 iulie. Ei bine, si-au batut joc de procesul intern, Barna si Ciolos au vorbit la telefon si au decis ei singuri, cu o saptamana mai devreme ca Barna e prezidentiabilul. Ce a primit la schimb PLUS? Ca USR il sustine pe Vlad Voiculescu la primaria Capitalei, chit ca majoritatea useristilor il iubesc pe Nicusor Dan. Deal bun pentru Ciolos, in conditiile in care Barna oricum nu prinde turul doi.

Astia sunt #oameninoi în politica, nici la PSD nu am vazut asa ceva”, scrie Andreea Udrea pe Facebook.

