Cancelarul Germaniei a fost, miercuri, victima unei a treia crize de tremurat. Imaginile dramatice în care Merkel făcea eforturi supraomenești săși stăpânească corpul au făcut iar înconjurul lumii și au ridicat semne de întrebare privind absența unei explicații medicale de la Berlin.

Ultimul episod, al treilea, din aceste misterioase crize a avut loc miercuri, când Merkel l-a primit pe premierul Finlandei, Anti Rinne. Incidentul s-a petrecut și în 18 iunie, la primirea președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, și în 27 iunie, alături de președintele federal Frank-Walter Steinmeier. Aceste incidente ridică cu atât mai multe semne de întrebare cu cât, de-a lungul anilor, Merkel s-a dovedit capabilă de ședințe maraton de negocieri, naționale și europene, până cu mult după miezul nopții. Merkel (64 de ani) se află în post din 2005 și nu a avut până acum probleme de sănătate. De notat că ieri, Angela Merkel, la ceremonia militară cu ocazia vizitei la Berlin a premierului danez, Mette Frederiksen, cancelarul a asistat de pe scaun la intonarea imnurilor naționale. Un scaun a fost adus și pentru Frederiksen.

Mesaj cifrat la ultimul mandat

Inițial, anturajul cancelarului a pus primul incident pe seama „căldurii” și a „deshidratării”. „Mă simt bine. Nu trebuie să vă faceți griji”, a declarat și Merkel. Insuficient însă pentru opinia publică, în frunte cu cotidianul Bild, care consideră că Berlinul trebuie să ofere explicații. Starea de sănătate a personalităților este în general considerată ca o chestiune personală în Germania, unde legile cu privire la protecția vieții private sunt extrem de stricte. Respectuoasă până acum cu viața privată a cancelarului, opinia publică germană începe să-și pună întrebări: nu numai asupra capacităților lui Merkel de a conduce, a secretomaniei Berlinului, dar și asupra posibilității ca ea să-și părăsească prematur postul, scrie Le Figaro. După ce a primit cel de-al patrulea mandat, în 2017, Merkel și-a exprimat clar determinarea să guverneze patru ani, numai să nu o împiedice condiția fizică. La acea dată, mulți se întrebau cu privire la circumstanțele politice care ar putea-o face să renunțe. Acum, observatorii se întreabă dacă Merkel nu a disimulat un mesaj.

Shaky Legs Angela

Peter Garrard, profesor de neurologie din Londra, a declarat, citat de Daily Mail, că, observând episoadele de tremurături ale lui Merkel, cancelarul are simptome care „par a corespunde” tremuratului ortostatic, o afecțiune neurologică rară cunoscută sub numele de „Shaky Legs”. Persoanele atinse de această afecțiune încep să tremure necontrolat, fiind afectate o parte sau mai multe părți ale corpului. Aceasta se întâmplă deseori atunci când persoana stă în picioare, fiind vizibil tremuratul membrelor inferioare. Tremuratul are tendința să se reducă atunci când ea este așezată sau se află în mers. Criza, care de regulă durează câteva secunde sau mai mult, se poate produce fără un motiv aparent. Această maladie are tendința să afecteze persoanele în vârstă de 60 de ani. Nu există tratament curativ doar medicamente (Clonazepam) care pot atenua simptomele. Sahar Brewer, directorul medical al Healthspan UK a declarat că tremurăturile lui Merkel ar putea fi provocate de o tiroidă hiperactivă la efectele nedorite ale medicamentelor.

