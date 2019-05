Ștefan Bănică, atac dur împotriva PSD: „Aceasta este cea mai proastă Guvernare”

Artistul Ștefan Bănică Jr. a criticat dur PSD, catalogând guvernarea social-democraților drept cea mai proastă din ultima sută de ani, cerând românilor să iasă la vot.





„Unde vreți să vă creșteți copiii? Ce vreți să învețe? Noi avem o responsabilitate. Trebuie să-l înveți că poate alege. Aceasta e responsabilitatea noastră. Trebuie să vă gândiți la ce nu vă place, la ce detestați cel mai tare.

Te-ai dus și ți-ai făcut datoria. E ca și cum ți-ai aduna hârtia ta de pe jos, măcar ai conștiința curată că tu te-ai comportat civilizat. Du-te și votează!

Aceasta este cea mai proastă Guvernare pe care a avut-o România în ultima sută de ani. Am mai spus asta și într-un concert și m-a citat toată lumea. Am spus-o pentru că am simțit și e valabil și acum.”, a declarat Ștefan Bănică, într-un interviu pentru paginademedia.ro.

„Oamenii trebuie să înțeleagă că trebuie să voteze. Dacă nu votează nu se va schimba nimic. Eu am spus lucrurile astea de ani de zile, mascat sau nemascat prin cântecele mele. Eu am gândit lucrurile astea și le-am spus și în concerte, mai ales la Sala Palatului. Le-am spus și când au apărut copii în viețile noastre, în a mea și a instrumentiștilor.”, a adăugat artistul.

