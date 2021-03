Statistici. Abonamentele de streaming global au depășit cifra de un miliard. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

30 martie

Pe 30 martie s-au născut: Maimonides, Vincent van Gogh, Francisco de Goya, Eric Clapton, Paul Verlaine, Richard Sims, Celine Dion, Magda Ianculescu, Ion Tripşa, Viorel Cosma.

În calendarul creştin ortodox sunt Sfinţii: Ioan Scărarul, Proorocul Ioad şi Euvula. Nimic în “Kalendar”.

“Evenimentul Zilei” din 30 martie 1867 – Senatorul William H. Seward, însărcinat de Guvernul american, cumpără de la ruşi, după negocieri dure, teritoriul, acum statul Alaska pentru suma de 7,2 milioane dolari, adică doi cenţi pe acru (4047 metri pătraţi). Sursă ”Book of Days”.

Abonamentele de streaming global au depășit un miliard pentru prima dată, în 2020. Conform unui nou raport al Motion Picture Association, abonamentele la serviciile video online în 2020 au atins 1,1 miliarde la nivel global, o creștere de 26% de la an la an. Numai SUA au adunat 308,6 milioane de abonați, datorită introducerii de noi streamere precum HBO Max, Peacock și Disney +. Piața globală de divertisment la domiciliu / mobil a atins 68,8 miliarde de dolari americani, o creștere de 23% față de 2019. Acest total este dominat de SUA, care a înregistrat creșterea veniturilor sale cu 21% .

Raportul menționează că, deși s-a înregistrat o scădere drastică a vânzărilor globale de bilete, creșterea pieței de divertisment digital a contribuit la compensarea acestui nivel până la 80,8 miliarde USD, în scădere cu 18% față de 2019. Prezentarea titlurilor premium destinate inițial lansării cinematografice, precum producția Disney Mulan a ajutat semnificativ la această dezvoltare.

Charles Rivkin, președinte și CEO al Motion Picture Association, a declarat că: „În ciuda provocărilor pentru economia globală aduse de pandemia COVID-19, televiziunea cinematografică și industria de streaming au fost din nou la înălțime. Streaming-ul a cunoscut un alt boom imens, cu noi intrări pe piață și mai mult de un miliard de abonamente la nivel mondial pentru prima dată. Am ținut publicul conectat și distrat oriunde s-a aflat și ori de câte ori dorea. Teatrul și divertismentul la domiciliu rămân două părți esențiale ale acestei industrii dinamice și iconice și sunt încrezător că cinematografele vor experimenta o revenire extraordinară în lunile următoare. ”

Raportul menționează, de asemenea, că primele trei piețe de box office din afara SUA și Canada au fost China, Japonia și Franța, cu un total de 3 miliarde USD, respectiv 1,3 miliarde USD și respectiv 500 milioane USD.

În altă ordine de idei, sau în aceiași, a statisticilor, încep să apară cifrele care demonstrează cât de greșite au fost măsurile luate de guverne pentru gestionarea crizei sanitare. Deocamdată avem cifre statistice din Franța, de la INSEE și estimări ale Institutului de Statistică Mondială.

Mortalitatea a fost excepțională în anul 2020 în Franța, iar speranța de viață a scăzut semnificativ, indică INSEE (Institutul Național de Statistică și Studii Economice), în două studii publicate luni, 29 martie. Un total de 668.800 de decese au avut loc anul trecut din toate cauzele, adică cu 55.500 mai multe decât în ​​2019 (+ 9,1%). Speranța de viață a scăzut cu șase luni pentru femei (85,1 ani) comparativ cu 2019 și cu 7,2 luni (79,1 ani) pentru bărbați. O astfel de creștere a mortalității nu a fost înregistrată în Franța de 70 de ani.

În plus, INSEE constată o scădere a căsătoriilor în 2020. Au fost sărbătorite aproape 155.000 de căsătorii, dintre care 150.000 între persoane de sex opus și 5.000 între persoane de același sex. Acesta este un declin istoric: – 31,0% față de 2019. Într-adevăr, festivitățile tradiționale de nuntă erau interzise în timpul carantinei de primăvară, apoi autorizate, dar cu o limitare strictă a numărului de invitați. Astfel, multe căsătorii au fost anulate, sau amânate. Nu a fost aproape nicio nuntă în aprilie-mai și mult mai puține decât în ​​anii precedenți în iunie-iulie.

Pe plan mondial se estimează o creștere a ratei mortalității în anul 2020 de +12,8% față de anul 2019. Poate, chiar, spre 15% cifrele sunt foarte fluide și incomplete. Paradoxal, această creștere fără precedent a mortalității nu este din cauza virusului Wuhan, spune IWS. Decesele din cauza gripei chinezești se păstrează în limitele multianuale ale mortalității unei gripe sezoniere, ba se estimează că este mai mică cu -1,1%. Segmentul de populație care a fost ucis de măsurile controversate ale guvernelor a fost cel a persoanelor de peste 70 de ani. Rămași fără nicio asistență medicală pentru bolile lor cronice, terorizați și depresivi dar și discriminați și batjocoriți – sistemele sanitare naționale ocupându-se numai de COVID-19, cei peste 70 de ani au murit pe capete, +27% față de anul 2019.

Mai mult, din Israel, țară fruntașe în întrecerea vaccinării, se raportează multe cazuri, foarte multe, de decese subite a persoanelor de peste 70 de ani, vaccinate. Probabil că nu este nicio legătură cu vaccinul… În definitiv nimeni nu trăiește veșnic, mai puțin Nicolas Flamel și soția sa Pernelle.

M-am gândit mult dacă să vă fac această destăinure, foarte personală, dar poate mai sunt unii care gândesc ca mine. Totul nu este cum ar trebui să fie, totul este greșit, trăiesc în altă lume decât a mea. Lucrurile ar trebui să fie altfel, oamenii altfel, lumea altfel. Cum, nu știu, nu-mi amintesc, dar senzația de fals și minciună este copleșitoare. Lumea îmi apare ca o butaforie de proastă calitate, plină de oameni care își debitează rolurile fără talent și neconvingător. Cam ca în Matrix, dar nu așa, este mult mai diferit, sunt doar emoții-amintiri-viziuni, nu pot prinde forma civilizată a cuvintelor. Starea mea nu este nici singulară și nici originală. Sunt pline romanele și filmele SF de așa ceva. Cu rezolvări neverosimile, de tot râsul. Pentru că strania mea maladie a timpului nu are nicio rezolvare, este ca și ecuația lui Fermat.

Până una-alta, cățelușele dorm obosite, s-au păruit ca între fete, este Luna încă plină și am observat că pe Lună plină sunt mai agresive. Miki, preferata mea, a început să dea semne de bătrânețe, are zece ani și câteva fire albe. Nu mai are mult chef de joacă și doarme din ce în ce mai mult. Mi se rupe sufletul pentru ea, sper să mă ia bunul Dumnezeu înaintea ei, nu aș suporta să o pierd.

Nu știu de ce dar mi s-a făcut dor de un film românesc. Cred că o să mai mă uit încă odată la ”Maria, Regina României”, varianta completă de trei ore. Este un film frumos, cum se făceau pe timpuri. Apoi o s-o visez pe Vineri, în încercarea fără sfârșit de a găsi Ambasada României în orașul visurilor mele. După cum vedeți, am o agendă plină, nu mă plictisesc niciodată, de fapt nu știu sensul acestui substantiv, ”plictiseală”, dar știu că mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 30 martie 2021

BERBEC Astăzi carisma, puterea ta de seducţie, urcă spre maxim. În limite acceptabile, astăzi poţi să reuşeşti în mai tot ce faci, deoarece ai o configuraţie favorabilă. Dar, nu pleca la drum lung! O zi prietenoasă în care poţi să te relaxezi şi să laşi garda jos. Şi necazurile îţi par mai mici, sau începi să te obişnuieşti cu ele. Stelele favorizează cumpărăturile pe care le faci astăzi sau micile schimbări în ordinea lucrurilor. Ai o tendinţă către depresie şi tristeţe nemotivată şi o lene de lumea a treia, dacă creieraşul nu ar fi vigilent şi nu ar pune pe toată lumea la treabă.

TAUR Domeniul favorizat de stele este cel emoţional. Nu te grăbi, nu te repezi, în delicata zonă a sentimentelor trebuie să faci scenarii complete, planuri bine întocmite, fără să uiţi nimic. Chibzuiala, tactul si umorul de care trebuie să dai dovadă astăzi constituie un bun exemplu şi in viitor de cum se poate aplana o criză. Astăzi s-ar putea sa ai de mediat între două persoane din anturaj. De dimineaţă te asaltează nişte veşti. Ascultă şi analizează bine înainte să iei o decizie. Nu te lăsa „descifrat” ci introdu tot timpul noi date în jocul social care se numeşte afacere sau dragoste. Cine este previzibil este uşor de condus.

GEMENI Dacă astăzi ai de convins pe cineva, poate pe mai mulţi, trebuie să faci ceva efort! E adevărat, ai talent la comunicare, învârteşti bine vorbele, dar nimeni nu e profet în ţara lui! Astăzi se pot întâmpla multe chestii neplăcute dacă nu eşti atent şi vigilent. O zi cam nesuferită. Evită enervarea şi lasă-i pe alţii să-şi rupă dantura. În astfel de ocazii lumea zice prostii considerate mai târziu fraze celebre de către posteritate. Marile personalităţi s-au ilustrat cu fraze scurte devenite celebre. Sigur o să găseşti și tu ceva să zici!

RAC Îndreaptă-ţi atenţia către profesia, meseria ta. Azi poţi să reuşeşti! Dar nu uita gesturile frumoase către familie, prieteni! O zi norocoasă, care trece repede, aşa sunt lucrurile bune. Astazi sinergia si configuratia planetelor te avantajeaza in dragoste si relatiile sociale, dar sunt mai putin favorabile la bani si glorie. Influentele planetare confuze şi amestecate ca o salată ghiveci libanez iţi indică să ai astăzi o atitudine placută şi să nu te enervezi fără rost! Carisma personala, “magnetismul animal” cum spunea Franz Mesmer, este in creştere, dar trebuie să-l utilizezi cu abilitate şi inteligenţă.

LEU Astăzi poţi să te grăbeşti încet, ai talentul acesta! Cu toate că eşti în criză de timp, reuşeşti mai întotdeauna să te găseşti la locul potrivit şi la momentul indicat, salvând situaţia! Chiar dacă „nimc nu este important”, dupa cum spune Kabbala, poţi realiza multe, lua decizii importante, clarifica nişte probleme. Astăzi trebuie să recuperezi ceva din trecut, o situaţie rămasă nerezolvată. Dar nu poţi, s-au aglomerat prea multe. Partenerul tau se întoarce sau pleacă, nici el nu ştie. Atenţie, mare atenţie! Fii conservator şi precaut. Dă adevarata importanţă lucrurilor şi foloseşte propria scală de valori.

FECIOARĂ Ai o problemă care te obsedează dar azi există o conjunctură favorabilă şi, împotriva logicii, printr-o abordare directă, feciorelnică, poţi avea câştig de cauză, sau măcar să progresezi! Ai un umor excelent, un optimism solid, dorinţa să scrii, să comunici, să citeşti, dar pe un fond de stres provocat de oboseală şi incapacitatea unui efort îndelungat. Evită să mai aprinzi ţigaretă, după ţigaretă – fumatul este o plăcere sofisticată, nu un obicei nervos. Dar, seara plăcută şi relaxantă, poate acasă, în duo, sau cu familia, sau, este marți, la barul din bucătărie!

BALANŢĂ Să nu crezi niciun moment că îţi este permis orice! Cu toate că ai impresia că ai aprobarea anturajului, stelele îţi comunică să fii prudent, să te fereşti, pot fi capcane! Nu fii fraier! Trebuie neapărat să analizezi evenimentele din ultimul timp, să tragi concluziile care se impun şi sa iei imediat măsurile necesare. Ziua nu este cea mai bună din tot anul, dar de departe nici cea mai proastă, asa încat o să te strecori prin această primăvară medievală, capricioasă şi incertă spre seară care trebuie neapărat să-ţi îmbunătăţească bilanţul zilnic.

SCORPION Realizezi că „unde-i unul, nu-i putere” şi cauţi alianţe şi sprijin. Atenţie la unul dintre păcatele tale, vanitatea, azi eşti vulnerabil la linguşeală. Şi iei de bun ce spune primul venit! Eşti mereu surprins de cât de rapid poate să treacă timpul. Pentru unii dintre nativi este o zi benefică înţelegerilor de tot felul, semnării hârtiilor, contractelor, finalizarii situaţiilor cu caracter legal, sau orice este legat de jurisprudenţă. Nu trebuie sa faci din problemele altora cruciade proprii, dar nici să ignori pe aproapele tau care are cu adevărat nevoie de ajutor.

SĂGETĂTOR Ziua este plină de surprize, de evenimente la care nu te aşteptai. Te scoate puţin din cotidian, ca o ferestră larg deschisă, dar nu te prinde în joc, informaţiile sunt adesea fabricate! O configuraţie aparte te îmbie în această perioadă şi încă câteva zile după, să te identifici cu propriile proprietăţi şi bunuri şi să cheltuieşti mult. Supraveghează-ţi cu mare grijă dorinţa să deţii lucruri extravagante şi să faci cheltuieli foarte mari, sa investesti utopic in propria imagine. De asemenea – vechea ta problema – femeile, sau bărbaţii, după gen şi caz.

CAPRICORN Aspecte favorabile legate de domeniul emoţional. O posibilă surpriză plăcută, poate o întâlnire neaşteptată cu o persoană din trecutul tău. Altfel, este marți, trei ceasuri rele, ziua lui Marte! O zi profitabilă prin veştile şi informaţiile pe care le primeşti. O veste bună şi una rea. Pe care vrei să o primeşti prima? Stelele îţi sugerează să-ţi faci ordine în suflet şi în sertare. În orice caz tot ceea ce vei începe pare lovit de inconsistenţa perioadei, adică nu ai voinţa şi putinţa să le duci la bun sfârşit. Starea aceasta se prelungeşte până la sfârşitul săptămânii, deci, ai o săptămână interesantă!

VĂRSĂTOR Eşti vulnerabil şi te laşi pradă şantajului sentimental! Dar ai imaginaţie, intuiţie şi o fantezie benefică care te pot feri de complicaţii! Reuşeşti să prezinţi celor din jur o viaţă în roz! Este bine să eviţi contradicţiile. Nu da bani cu împrumut, pentru că dacă îi dai astăzi sau chiar mâine, nu o să-i mai vezi niciodată înapoi. În această perioadă trebuie să te bazezi mai mult pe judecata rece decât pe trăiri, intuiţii şi sentimente. Mai ales nu da curs furiilor de moment sau nu exagera importanţa şi repercusiunile unor informaţii din presă.

PEŞTI Nu eşti în formă maximă, azi şi punctul tău de vedere tinde să devină un orizont de aşteptare. Dar, de aceea, ideile tale devin mai generoase, opiniile mai generale. Eşti pe drumul cel bun! În această perioadă ciudată este bine să te abţii de la orice proiect nou, de la orice nouă asociere. Totuşi, ai o perioadă destul de bună pentru promovarea intereselor personale, pe seară, la un suc cu prietenii. Poate îţi descarci sufletul, poate le spui şi lor ce se întâmplă, ce simţi şi care îţi sunt gândurile. Poți să ai surpriza plăcută să realizezi că gândurile și ideile tale sunt împărtășite.