Au schimbat din nou regulile Start-Up Nation! Cine înhață jumătatea de miliard de euro de la Guvern

După îndelungi discuții și consultări cu antreprenorii, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a publicat, în sfârșit, proiectele pentru Ghidul solicitantului și Procedura de implementare a programului Start-Up Nation, ediția 2018.





Evenimenul zilei a publicat, săptămâna trecută, un amplu material referitor la programul Start Up Nation 2018, prin care Guvernul alocă aproape jumătate de miliard de euro pentru 10,000 de afaceri. Mai precis, 44.000 de euro pentru fiecare solicitant care îndeplinește criteriile programului. Antreprenorii acuzau Guvernul de faptul că vrea să schimbe regulile prin care se stabilește punctajul. Astăzi, Ministerul IMM-urilor a transmis că a publicat proiectele pentru Ghidul solicitantului și Procedura de implementare a programului Start-Up Nation, ediția 2018. ”Ediția din acest an a Start-Up Nation dă șanse egale proiectelor cu activitate de producție și servicii, oferind un avantaj antreprenorilor din zonele cu o densitate mică a IMM-urilor. Vom avea reguli unitare de aplicare pentru toate agenţiile și pentru toţi partenerii bancari, pentru că am învăţat din experienţa din 2017”, a declarat ministrul Ștefan-Radu Oprea. Noutățile care apar în implementarea programului în anul 2018 se referă la: - acordarea unui avans de până la 30%, la solicitarea beneficiarului; - simplificarea procedurii de achiziție; - simplificarea planului de afaceri prin eliminarea proiecțiilor financiare. ”Programul Start-Up Nation este de natură să îi motiveze pe cei care debutează în afaceri. În Programul de Guvernare, sunt și măsuri complementare programului Start-Up Nation, tocmai pentru ca IMM-urile să fie susținute să se dezvolte în toate etapele de creștere a afacerii. În paralel, pregătim Legea incubatoarelor de afaceri care, în scurt timp, va intra în dezbatere publică”, a mai precizat Ștefan-Radu Oprea.

Pagina 1 din 1