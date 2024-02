Social Dragobetele, sărbătorit în stilul SRI. Cine spionează pe gaura cheii







Serviciul Român de Informații nu a omis sărbătoarea Dragobetelui, adresându-le un mesaj subtil tuturor internauților. De altfel, cu ocazia principalelor sărbători de peste an, SRI obișnuiește să facă postări pline de umor.

SRI a reușit să stârnească din nou amuzamentul internauților. Pe pagina oficială a Serviciului Român de Informații a apărut un mesaj dedicat tuturor celor care sărbătoresc Dragobetele.

SRI, mesaj de Dragobete

1 Martie, 8 Martie, Valentine’s Day sau Dragobetele sunt zilele în care românii au un motiv în plus de bucurie. Fie că primesc sau oferă cadouri, aceștia marchează an de an aceste momente speciale.

SRI nu uită de aceste zile aparte pentru români și nu ezită să transmită mesaje pline de umor pentru urmăritorii paginii oficiale.

Cu ocazia Dragobetelui, SRI a publicat un mesaj subtil pe Facebook.

„ Ochii care nu se văd, se uită ”, a fost mesajul transmis prin intermediul rețelei de socializare.

De altfel, postarea conține o fotografie cu o persoană care privește pe gaura cheii. Totodată, aceasta include și două baloane în formă de inimă, alături de sigla Serviciului Român de Informații.

Mesaj cu dublu înțeles

Cum era de așteptat, postarea Serviciului Român de Informații a devenit virală. Numeroși internauți au comentat pe marginea acesteia. În timp ce unii au fost amuzați de idee, alții au avut replici la fel de subtile.

„Mereu exista "o cucuvea" care ne urmărește curioasa în tăcere./ Depinde cu ce ochi ne priviți!! La mulți ani , celor născuți de Dragobete !! Sa fiți iubiți!!!/Intelligence...ca de obicei! Bravo! Ochii trebuie să fie de o anumită culoare?/La voi este așa: ochii care nu se văd se caută! ”, au fost doar câteva dintre comentariile publicate de urmăritorii paginii SRI.

Totuși, au existat și persoane care au luat postarea în serios. Un urmăritor i-a îndemnat pe cititori să își acopere camerele de pe laptop și telefon.

„Puneți plasture negru pe camera video de la laptop sau tv android cu camere video. Instalați aplicații pentru securitatea camerelor video de pe telefonul android care cer permisiunea securizată celorlalte aplicații care pot avea acces la camere video... Instalați și plătiți antivirus endpoint security cu blocarea a atacatorilor la adresa ip. Dezactivați functia remote acces din Windows... mențineți închis serviciu de localizare și serviciul bluetooth... ”, a transmis urmăritorul.

SRI, mesaj pentru românii îndrăgostiți

Anul trecut, de Ziua Femeii, cei de la SRI smulgeau zâmbete cu un mesaj în care spuneau că informația e de gen feminin. Mulți dintre urmăritori așteaptă cu nerăbdare mesajul pregătit pentru 8 Martir 2024.