Spaima Bucureștiului a luat bătaie! Acum zice că atacul a venit din senin

Nikita, cunoscută și ca spaima Bucureștiului, s-a făcut cunoscută prin scandalurile și bătăile pe care le-a provocat. De data aceasta, ea a fost atacată de fostul iubit în văzul tuturor și a ajuns la spital.

Nikita, cea mai rea fată din București, a fost bătută de fostul iubit pe stradă. Acesta a vrut să o omoare cu sabia, iar„fata rea de cartier” a ajuns de urgență la spital.

Mihaela Nicoleta Ispas, pe numele său real, a trecut prin clipe cumplite din cauza fostului iubit, tatăl uneia dintre fetițele ei. Nikita a mai fost amenințată de acest bărbat, dar nu a crezut că va trece la fapte. „Spaima Bucureștiului” a povestit că acesta nu vrea să accepte că și-a refăcut viața și că este orbit de gelozia. Blondina riscă să fie omorâtă pentru că are un nou partener.

„Sâmbătă după amiază am fost să iau niște carduri de membru, a trebuit să cumpăr pentru niște persoane importante în lume, un card de 500 de euro. Am intrat într-un magazin mare și am cumpărat un card din acesta mare.

Am cumpărat un card din acesta pentru prietena mea, așa se face, dacă vrei să intri în clubul respectivei celebrități, trebuie să plătești pentru el și așa am cumpărat cardul ăsta. Pe drum, brusc m-a văzut și mi-a zis să stau pe loc. Era în spatele nostru fostul meu, el e foarte gelos că am un iubit care mă iubește foarte mult. El e bărbatul cu care o am pe Vanesa, fata de 7 ani. Eu am custodia exclusivă la amândouă fetițele”, a spus Nikita de România.

Nikita, în spital din cauza fostului iubit

Nikita a fost rănită la mână și a ajuns într-un spital din Malaga, Spania, acolo unde locuiește de aproximativ 12 ani. Fostul iubit a fost trimis în judecată pentru tentativă de omor, chiar dacă a reușit să scape de la locul faptei.

„La un moment dat m-am trezit cu niște pumni în cap, trasă de păr, șapca pe jos. Mi-a zis >. Am încercat să mă apar, a scos o sabie, am ținut de sabie cu palma, ca să nu mă taie și m-a tăiat la mână. Am arătat și la poliție, prietena mea a început să urle, se strânsese lumea.

El a fugit, l-am bătut și eu înainte, lumea deja țipa, au venit doi polițiști și ei au dat să-l prindă și el a fugit. S-a dat alertă ca să-l găsească și l-au găsit a doua zi, duminică. Acum mâine este procesul, e judecat pentru tentativă de omor. El zice că vrea să vadă copilul, dar dacă nu faci nimic, nu dai nimic la copilul ăsta…”, a mai spus Nikita pentru Synews.