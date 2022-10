Soțul Serenei William, mesaj ironic la adresa Simonei Halep după ce sportiva a fost depistată pozitiv. „Nu se demodează, nu?”

Alexis Ohanian l-a atacat în mai multe rânduri, în trecut, pe Ion Țiriac. De asemenea, el publicat un mesaj ironic la adresa Simonei Halep pe contul său oficial de Twitter. Soțul Serenei William a readus în actualitate un mesaj pe care l-a purtat în 2019, în timp ce jucătoarea de tenis americană o înfrunta la US Open pe Maria Sharapova, o altă jucătoare care în trecut a picat un test anti-doping.

Simona Halep a fost suspendată temporar după ce a fost depistată pozitiv la un control antidoping la US Open. În acest context, mai mulți au fost cei care au sărit în apărarea sportivei din Constanța. Totuși, au existat și guri rele.

Soțul Serenei Williams a ironizat-o pe Simona Halep

Co-fondatorul platformei Reddit a purtat la un meci pe care Serena l-a jucat împotriva Mariei Sharapova un tricou cu un mesaj special pentru rusoaică. Ohanian purta logo-ul unei celebre campanii anti-drog desfășurate în America în anii 1990, D.A.R.E. – Drug Abuse Resistance Education. Este vorba de Programul de combatere a abuzului de droguri.

După ce a apărut în spațiul public informația că Simona Halep a picat testul de dopaj de la US Open, soțul Serenei a redistribuit pe contul său oficial de Twitter ipostaza în care s-a aflat în urmă cu trei ani. Mai mult decât atât, alături de mesajul inițial el a mai lansat o întrebare pentru internauți. „Ce purtați cu toții de Halloween anul acesta???”, a scris inițial Ohanian, pentru ca apoi să revină cu o completare: „Este un look care nu se demodează niciodată, se pare”, o aluzie evidentă în direcția Simonei Halep, potrivit Gazeta Sporturilor.

Simona Halep, depistată pozitiv cu o substanță interzisă la US Open

Jucătoarea de tenis a făcut anunțul că a fost depistată pozitiv pe rețelele de socializare. În acest context, Halep a explicat că cel mai grea partidă din viața ei abia a început.

„Azi începe cel mai greu meci din viața mea: lupta pentru adevăr. Am fost notificată că am fost testată pozitiv la substanța numita Roxadustat într-o cantitate extrem de mică. Este cel mai mare șoc din viața mea. Mă simt complet confuză și trădată. Voi lupta până la sfârșit să dovedesc că n-am luat niciodată intenționat o substanță interzisă și am încredere că mai devreme sau mai târziu adevărul va ieși la iveală”, a transmis Simona Halep.