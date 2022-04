Soția lui Dani Oţil a plecat de acasă! Prezentatorul nu a mai putut face nimic. „Credea că scapă!”

Gabriela Prisăcariu a preferat să iasă în oraș fără Dani Oțil. Diva l-a lăsat pe prezentator cu micuțul lor și a plecat să se distreze într-un club luxos din Capitală. Aceasta a mărturisit că nu a mai apucat să se bucure de viață pentru că a fost nevoită să stea cu copilul acasă.

Soția moderatorului a declarat că Dani Oțil a trimis-o să se distreze ca pe vremuri. Gabriela a povestit că partenerul său și-a dat seama că este obosită și i-a propus să uite de rolul de mămică pentru o seară.

„Chiar el m-a trimis să mă duc în oraș fără el și s-a oferit să stea cu bebelușul. Credea că scapă”, a declarat Gabriela, pe InstaStory.

După ce fostul model s-a pozat într-o ținută sexy, fanii au întrebat-o dacă a divorțat de prezentatorul de la Antena 1. Internauții au dedus că relația lor scârțăie, mai ales după ce au văzut că blondina postează filmări singură. Aceasta a răbufnit după cele auzite și a avut o reacție pe măsură.

„Ies și eu o dată club după mult timp, cu fetele, și mă întrebă lumea dacă am divorțat. Nu, nu a scăpat, știu, ar fi vrut, dar nu”, le-a spus Gabriela Prisăcariu fanilor.

Probleme uriașe pentru Dani Oțil

Escapada din club nu este singura problemă cu care prezentatorul s-a confruntat. Gabriela Prisăcariu și fiul celor doi, Luca Tiago, au răcit. Dani Otil a povestit că a fost foarte îngrijorat și că cele mai importante persoane din viața lui nu s-au refăcut în totalitate.

„A, da. Am răcit foarte tare. Mai întâi a făcut bebe muci, apoi am făcut și eu muci. După a făcut iar el, suntem praf. Avem niște nopți grozave. Am nevoie de foarte multă cafea”, spune soția lui Dani Oțil, pe Instagram.

Soția acestuia nu a putut fi prezentă la matinalul Neatza cu Răzvan și Dani și a rămas acasă pentru a avea grijă de micuț. Moderatorul a dezvăluit că au nevoie de o bonă și că iubita lui își dorește să se întoarcă în televiziune.

„Cu bonele nu e ca în filmele americane: au 20 de ani și arată într-un mare fel. (…). Eu am mers pe Chișinău, am ales o femeie care a trecut prin multe lucruri și suntem mândri de ea”, a spus Dani Oțil.