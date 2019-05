Sorin Oprescu, își află soarta. Azi se pronunță sentința sa

Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, este pe punctul de a-și afla sentința, în procesul în care este judecat pentru fapte de corupție.





Tribunalul Bucureşti a finalizat, săptămâna trecută, după zece ore de dezbateri, cercetarea judecătorească în dosarul fostului primar general al Capitalei Sorin Oprescu. Sentințele vor fi pronunțate luni, 13 mai.

Fostul edil a spus în faţa magistratului că, în opinia sa, DNA nu ar fi probat acuzaţiile pe care i le-a adus şi că prin acest dosar s-ar fi dorit eliminarea sa de pe scena politică, relatează Agerpres.

„Susţin că s-a căutat cu lumânarea aprinsă şi că s-a mers pe ideea unei provocări continue de flagrant. Comandantul Arestului Central, ‘beciul domnesc’, ştia cu 12 zile înainte că trebuie să vin eu. Oprescu trebuia să dispară. Din ce motive, eu intuiesc, dar nu am probe”, i-a explicat fostul primar judecătoarei.

El a mai afirmat că are o vârstă înaintată şi că în anii de carieră a gestionat bugete considerabile, supuse de asemenea controalelor, dar că niciodată nu au fost descoperite nereguli şi că funcţiile publice deţinute nu i-au adus vreodată îmbogăţirea.

„Doamna preşedinte, am în curând 68 de ani şi sunt la apusul carierei. Am foarte mulţi tineri pe care i-am crescut. Relaxarea nu e valabilă de trei ani şi jumătate. Să ţineţi seama, respectuos vă rog, de faptul că în viaţa mea am avut responsabilităţi unde am administrat bugete deosebite faţă de celelalte şi nu mi-a lipsit niciodată nimic, o spun controalele”, a spus Oprescu în ultimul cuvânt.

