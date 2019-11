Cozmin Gușă spune că a colectat date de la două institute și potrivit sondajelor, Viorica Dăncilă vine tare din urmă, în timp ce Mircea Diaconu a pierdut din electorat.

„Mircea Diaconu s-a topit electoral. Ca să discutăm cu mai multă precizie despre ce s-a întâmplat și care ar fi consecințele schimbării de guvernare, trebuie să pornim de la poza momentului, care din informațiile mele luate de la două institute, altele decât IMAS, ar arăta cam așa: un Klaus Iohannis la 40% , vorbesc de măsurători care s-au finalizat săptămâna trecută, înaintea votului pentru Guvernul Orban.

Iohannnis este la 40-41 la sută, Viorica Dăncilă la 19 la sută, Dan Barna, la 13 la sută, Mircea Diaconu la 8 la sută și Theodor Paleologu la 7 la sută, ceea ce ne pune în poziția să analizăm altfel ceea ce se poate întâmpla din acest moment, care, sigur, schimbă câteva lucruri”, a declarat Cozmin Gușă la Realitatea.

Voturile din Diaspora, șansa lui Dan Barna

Totodată, Dan Barna, încă mai poate produce surpriza. Candidatul USR-PLUS va împărți voturile din Diaspora cu președintele în funcție.

„Barna are secretul voturilor din Diaspora, care nu se calculează în acest moment, nu sunt măsurate și, am mai spus-o, acolo nu știm cât se va mai mobiliza din Diaspora, dar eu am calculat un până la 5 procente, poate chiar mai mult, putem ajunge la 7 procente, care vor fi împărțite către Barna și Iohannis”, a completat Gușă.

