Sondaj EVZ. De partea cui sunt românii în conflictul din Orientul Mijlociu

De partea cui sunt românii în conflictul din Orientul Mijlociu







În cadrul unui sondaj lansat pe pagina de Youtube, „Hai România”, cetățenii au fost puși să își „aleagă tabăra” în ceea ce privește conflictul din Orientul Mijlociu.

Persoanele care au răspuns la acest sondaj au avut puse la dispoziție trei variante de răspuns pentru întrebarea: „În conflictul din Orientul Mijlociu de partea cui sunteți?”

Prima variantă de răspuns fiind „Israelului, are dreptul să se apere după răpirea a sute de oameni” cu un procentaj de 30%. A doua, „Hezbollah, are dreptul să apere după atacurile israeliene” având un procentaj de 11%, și în cele din urmă și cea mai votată de români „Nici una din părți nu are dreptul să provoace un conflict” (59%). Procentajele acestea fiind relevante după trei ore de la postarea sondajului.

Sondajul a strâns aproape o mie de răspunsuri în trei ore de postare.