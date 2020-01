În fiecare bază americană din Irak, construite pe fostele cazărmi ale armatei lui Saddam Hussein, există buncăre subterane care pot adăposti întreg personalul militar, în timpul unui tir cu rachete. Akeem Ferguson, soldat american, a povestit că a privit întregul atac cu rachete de la suprafață, dintr-un adăpost special construit din pereți din beton și saci de nisip. În timpul primului atac, cu șase rachete, sergentul transmitea date în timp real, despre distrugerile suferite. Singura lui teamă a fost că pereții din beton nu vor rezista. „Mi-am luat arma, am lăsat capul în jos şi am încercat să îmi imaginez o scenă în care aş fi fericit – le cântam fiicelor mele. Apoi am aşteptat şi am sperat că orice ar fi urmat să se întâmple, să se întâmple repede. Eram 100% pregătit să mor”, a povestit sergentul Ferguson, citat de CNN, care se află în baza de al-Assad, din Irak.

De altfel, întreg personalul bazei, care este un un centru de pregătire a armatei irakiene, a fost atenționat în legătură cu atacul cu rachete. Colonelul Staci Coleman, a coborât și el într-un buncăr subteran, și spune că la un moment dat a avut dubii dacă informația privind atacul cu rachete este una reală. „La vreo câteva minute după ce mi-am pus problema asta, totul a început să se mişte şi am auzit impactul rachetelor. S-a putut simţi impactul rachetei, ştiam că sunt aproape”, a relatat Coleman.

Soldații americani au mai relatat că nu au avut mijloace de luptă împotriva acestor rachete, care au produs cratere de doi metri adâncime și trei metri în diametru.

