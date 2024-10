Monden Slimane, artistul francez de la Eurovision 2024, acuzat că a hărțuit un bărbat. Declarațiile victimei







Cantautorul francez Slimane, care a ocupat locul al patrulea la ultima ediție a concursului Eurovision, a fost acuzat de hărțuire sexuală de un tehnician ce a colaborat cu el în timpul unuia dintre turneele sale.

Slimane, artistul francez de la Eurovision 2024, acuzat de hărțuire

Presupusul incident ar fi avut loc în noaptea de 17 spre 18 decembrie 2023, în Saint-Étienne, Franța, unde Slimane a susținut un concert la sala Zénith. După spectacol, în cadrul unei petreceri organizate, tehnicianul a declarat că Slimane l-ar fi imobilizat la perete, încercând să-l oblige să îl îmbrățișeze.

Plângerea, depusă luni de către presupusa victimă la prefectura departamentului Loire, detaliază evenimentele și comportamentul cântărețului față de tehnician. Acesta a susținut că Slimane i-ar fi exprimat dorința de a avea o relație sexuală cu el, la care tehnicianul a refuzat categoric, argumentând că este heterosexual și căsătorit.

În plângerea sa, reclamantul a mai menționat că, în ciuda respingerii sale, Slimane ar fi insistat și l-ar fi condus în cabina sa. Tehnicianul, identificat ca fiind angajat pe perioada turneului, a raportat insistențele cântărețului, considerând comportamentul acestuia ca fiind hărțuitor.

Avocatul victimei a oferit detalii din seara presupusului incident

„Clientul meu s-a simţit foarte inconfortabil, repetând că nu este interesat. Dar artistul a insistat şi l-a întrebat dacă şi alţi membri ai echipei ar fi interesaţi. Clientul meu a părăsit cabina în grabă şi a urcat în autocarul de turneu”, a declarat avocata sa, Anne-Sophie Charrieras, pentru Le Parisien.

După incident, artistul ar fi continuat să trimită mesaje și videoclipuri cu caracter sexual către tehnician, timp de două ore și jumătate, conform declarațiilor făcute de avocata reclamantului. Mesajele, descrise ca fiind explicite și de natură pornografică, au fost trimise pe parcursul călătoriei de noapte a echipei, intensificând disconfortul resimțit de presupusa victimă.

În dimineața următoare, tehnicianul a raportat situația companiei sale, care a decis să își retragă întreaga echipă de tehnicieni din turneu. În plus, firma a informat casa de producție responsabilă de „Cupidon Tour” despre acuzațiile aduse, luând măsuri pentru a proteja angajații săi de situații similare pe parcursul colaborării, potrivit relatărilor cotidianului Le Parisien.

Cine este Slimane

Slimane, în vârstă de 35 de ani, a reprezentat Franța la Eurovision în acest an cu piesa „Mon amour,” atrăgând atenția publicului internațional. Anterior, el și-a construit o bază solidă de fani în urma câștigării sezonului 5 al emisiunii The Voice: la plus belle voix.

În cariera sa, Slimane a avut un impact considerabil pe scena muzicală franceză, cu peste douăzeci și cinci de înregistrări în topurile naționale, inclusiv un hit de top cu celebra piesă „Bella ciao.” Artistul a lansat patru albume de studio până în prezent, dintre care trei au ocupat locul întâi în clasamentele franceze, consolidându-i statutul de artist de succes în Franța.