Skiathos, paradisul cu lebede, 69 de plaje și apă de turcoaz. Tot mai mulți români descoperă mica insulă din Marea Egee. Unii s-au mutat de-a dreptul aici

Românul își face iarna car și vara sanie. Iar toamna își planifică vacanța de vară a anului următor, având încă proaspete senzațiile celei încheiate cu câteva săptămâni în urmă. Vara aceasta peste 3.000 de români au ajuns cu avionul pe insula Skiathos (Grecia), iar anul care vine vor fi chatrere cu plecare din Timișoara, Cluj și București. De ce să mergi pe insula din Marea Egee? Dar de ce să nu mergi pe insula din arhipelagul Sporadelor?





Am descoperit insula aceasta acum câțiva ani și am redescoperit-o zilele trecute, cu lebede plutind printre turiști în dreptul uneia din cele mai frumaose plaje din lume. Cu greci frumoși și români simpatici care s-au îndrăgostit așa de tare de loc încât au decis să rămână cu anii.

Insula Skiathos are 50 de kilometri pătrați, din care peste 80% sunt acoperiți cu păduri de pini imenși. Și are 69 de plaje. Sunt una mai frumoasă ca alta, unele secrete, altele cu nisip negru; un paradis la care se ajunge doar cu barca (Lalaria) unde apa e de turcoaz, iar amenda pentru luarea de pietre ca souvenir 1000 de euro. Apă albastră și nisip fin, ca făina găsești pe mai toate plajele, inclusiv pe cea de nudiști. Mai e aici și o lagună, rezervație naturală, în care trăiesc în mod natural iepuri, păuni, fazani, păsări de apă și alte viețuitoare. Iar tu, ca turist, treci frumos prin lagună în drum spre cea mai frumoasă plajă a insulei, și a Europei, patrimoniu UNESCO, Koukounaries. (n.r. Aceasta a primit de la UNESCO calificativul ”Blue flag”, care o poziționează în topul celor mai frumoase 10 plaje din Europa.) Grecii își iubesc atât de tare natura încât nu le lasă turiștilor decât varianta de a face la fel ca ei. Nimeni nu îndrăznește să lezeze arealul rupt din rai. ”Insula e verde nouă luni pe an, pe plajă sunt pini vechi de sute de ani”, arată Alina Nicolae, agent de tusim.

Românca de la ”Crazy Spoon”

Ana-Maria Tonia Capra s-a îndrăgostit mai întâi de un grec. Apoi s-au căsătorit, au făcut un copil și au ajuns în rai. Pe insula Skiathos. Clujeanca a lucrat doi ani la o tavernă în port, dar, ambițioasă cum e, până la urmă a cumpărat ea taverna, i-a spus ”Crazy Spoon” (n.r. ”și noi suntem suficient de nebuni”, explică femeia) și a ajuns celebră pe insulă. Toată familia e implicată în afacere, de la fiul de 18 ani care ajută la aproviznioare, la Christos, soțul, care ține registrele. Sunt peste 1.000 de taverne în Skiathos, dar, de cinci ani de când își face vacanțele pe această insulă, Florin Piersic trece, invariabil, pe la ”Crazy Spoon”, unde e arborat, mereu, tricolorul românesc. Aduce în dar pălincă. De la Ana-Maria am aflat cum se pun măslinele la saramură. Ea își prepară singură și măslinele și uleiul, trei tone anual, din care două le folosește în bucătăria tavernei de-a lungul sezonului estival.

