Situație explozivă la Craiova. Se cere implicarea rapidă a președintelui Iohannis

Cazul micuței Sorina capătă o amploare uriașă cu fiecare zi care trece. Coloana de mașini plecată spre Craiova a ajuns în oraș undeva înainte de ora 16. Cei ce doresc lămurirea situației Sorinei, fetița care a fost bruscată de un procuror care a obligat-o astfel să ajungă la noua sa familie adoptivă, au protestat la Parchet, apoi s-au îndreptat spre Prefectură. Jandarmii supraveghează adunarea, dar nu au intervenit până acum. Se cere cu insistență ca președintele Iohannis și premierul Dăncilă se se implice urgent în această afacere.





Circa 150-200 de susținători ai Sorinei, majoritatea veniți din Baia de Aramă, cer anularea actului de adopție al fetei și examinarea cu minuțiozitate a cazului în speță. Se cere și implicarea cu celeritate a președintelui Ihannis și a premierului Dăncilă. Conform mandatului, procuroarea Pițurcă a comis un abuz, mai ales din punct de vedere legal, deorece ea nu putea ridica decât obiecte sau înscrisuri și nicidecum nu ar fi trebuit să o forțeze pe Sorina să meargă la părinții săi adoptivi. Singurul politician care a reacționat până la această oră a fost preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu care se declară ''stupefiat'' de cazul fetiţei de la Baia de Aramă, criticând faptul că tot mai mulţi încearcă să extragă capital de imagine din drama acestui copil.

"Mă număr printre românii stupefiaţi şi emoţionaţi de drama micuţei Sorina, de acum celebrul caz de la Baia de Aramă. Ca părinte ştiu ce înseamnă delicateţea unui suflet de copil, iar adopţiile întotdeauna îmbracă forme dificile pentru micuţii care îşi schimbă peste noapte personajele din preajmă, căminul unde vieţuiesc, oraşul etc. Nu am să mă pronunţ faţă de profunzimile acestui caz, pentru că nu le cunosc şi sunt convins că alţii o vor face - trebuie să o facă! - mai bine decât mine. Plus de asta, văd tot mai mulţi încercând să-şi extragă capital de imagine din drama copilului. O singură măruntă observaţie mi-aş permite să fac, de pe margine. Anume că şi eu, şi restul românilor, probabil, am asistat la un spectacol năucitor şi dureros implicând prezenţa unui procuror şi a mascaţilor la un caz de adopţie cu ceva probleme. Cu adevărat am ajuns republica procurorilor, nimeni nu mai poate tăgădui asta, odată ce nimic nu se mai face sub soare fără generoasa participare şi contribuţie a colegilor lui Lazăr, Portocală ori Kovesi. Oare ne întoarcem în timp la vremurile când şi maternităţile erau supravegheate de procurori? Oare vin vremurile când procurori delegaţi vor asista la cursurile şcolare, în clase, pentru a se asigura ca se respectă la virgulă programa şcolară? A ajuns procurorul 'omul providenţial' care, împreună cu omniprezenţii mascaţi, salvează patria?", a scris duminică Tăriceanu

