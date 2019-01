Situație alarmantă în România secolului XXI. Adolescentele nasc la vârste tot mai fragede

O statistică recent întocmită de reprezentanții INS arată o situație de fapt mai mult decât îngrijorătoare pentru România secolului XXI. Nu mai puțin de 19.000 de adolescente care nu au împlinit încă 19 ani au devenit mame în 2017, aproape 700 dintre ele având chiar vârste de până în 15 ani, se arată într-un comunicat al Ministerului Muncii.





„Potrivit datelor publicate de către Institutul Naţional de Statistică rezultă faptul că în anul 2017 s-au înregistat un număr de 18.656 naşteri la mame cu vârsta sub 19 ani, din care 698 naşteri la mame cu vârsta sub 15 ani. Numărul total de naşteri la mame sub 19 ani este în scădere faţă de anul 2016 cu 1.499 de persoane şi faţă de anul 2014 cu 1.447 persoane. Prin programul de acordare a indemnizaţiei pentru creşterea copilului sunt sprijinite un număr de 889 de mame minore, care îndeplinesc codiţiile de eligibilitate, respectiv aceea de a frecventa cursurile de zi ale învăţământului preuniversitar, potrivit legii”, se arată în comunicatul ministerului, formulat în urma unei interpelări adresată de deputatul PSD Costel Lupaşcu.

Parteneriate cu Direcţii Generale de Asistenţă şi Protecţie a Copilului

În același comunicat se face referire și la faptul că, prin regulamentele de organizare şi funcţionare ale Serviciului Public de Asistenţă Socială (SPAS) adoptate în anul 2017, au fost introduse serviciile de consiliere familială, servicii menite să sprijine părinţii în ceea ce priveşte creşterea şi îngrijirea copiilor, inclusiv părinţii care au în îngrijire mame minore. Reprezentanţii Ministerul Muncii au precizat că organizaţia SERA România a încheiat parteneriate cu 28 de Direcţii Generale de Asistenţă şi Protecţie a Copilului din ţară pentru a implementa o serie de programe de prevenţie a sarcinii nedorite, un alt program derulat în această direcție fiind implementat de „Word Vision România”, începând cu 2016 pentru o perioadă de 3 ani.

Trei județe, sub lupă

Prin programul „Word Vision România” s-a implementat un model integrat de servicii de îngrijire maternală şi de planificare familială, care vizează femeile vulnerabile din România rurală, susţinând eforturile guvernamentale pentru îmbunătăţirea asistenţei medicale materne. (...) „Iniţiativa vizează 15.000 de femei din 30 de comunităţi rurale, din 3 judeţe: Dolj, Vaslui şi Vâlcea. Judeţele au fost selectate pe baza ratei de sărăcie şi a mortalităţii materne: în judeţul Dolj, rata mortalităţii materne este de patru ori mai mare decât rata naţională, în timp ce în Vâlcea şi Vaslui rata mortalităţii materne este de două ori mai mare decât rata naţională”, se mai precizează în comcomunicatul Ministerului Muncii.

