Sistemul global de control al armelor, în colaps

Dialog militar reluat între SUA și Rusia, pe fondul prăbușirii controlului nuclear Reluarea contactelor militare la nivel înalt dintre Washington și Moscova reflectă eforturile în curs de a găsi o ieșire din războiul din Ucraina și survine într-un moment cu puternică încărcătură simbolică: expirarea celui mai important acord de control al armelor nucleare dintre cele două puteri.

Conform informațiilor publicate de The Washington Post, Statele Unite și Rusia au decis să reactiveze dialogul militar suspendat în 2022, cu puțin timp înainte de declanșarea invaziei ruse în Ucraina. Măsura este interpretată ca un semnal al dorinței administrației Donald Trump de a recalibra relația cu Moscova pe baze pragmatice, chiar în condițiile în care vechiul cadru de control nuclear s-a destrămat.

Ziua de joi, 5 februarie 2026, a marcat expirarea oficială a tratatului New START, acordul care limita numărul și tipurile de arme nucleare strategice deținute de cele două state.