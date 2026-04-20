HAI România! Sindromul „Cleansing History”: Adevărurile incomode pe care alegem să le uităm. Cu Mircea Stănescu







În acest episod, Liviu Mihaiu vă propune o incursiune profundă și incomodă în culisele memoriei colective, alături de istoricul și cercetătorul Mircea Stănescu. Tema centrală a discuției este un fenomen pe cât de vechi, pe atât de actual: sindromul „cleansing history” (spălarea, igienizarea sau rescrierea istoriei). De ce aleg națiunile, instituțiile sau chiar indivizii să șteargă cu buretele sau să „machieze” paginile întunecate ale trecutului?

Cum se transformă istoria dintr-o știință a căutării adevărului într-un instrument de propagandă, protecție politică sau pur și simplu într-o zonă de confort moral? Mircea Stănescu, un fin analist al arhivelor și al mecanismelor de represiune și reeducare, ne ajută să decriptăm modul în care istoria este manipulată – de la mistificările regimurilor totalitare, până la reflexele contemporane de a privi trecutul exclusiv prin lentila prezentului.