Simona Halep, audiată la TAS. Scandaluri celebre de dopaj în tenis de-a lungul timpului

În audierile de la TAS, Simona Halep este reprezentată de o echipă de avocați condusă de Howard L. Jacobs. Avocatul este cunoscut pentru cazurile în care i-a reprezentat pe Maria Sharapova și Marin Cilic, reușind să le reducă suspendările.

Simona Halep speră să aibă succes la TAS și să primească o reducere a pedepsei așa cum s-a întâmplat în cazul Mariei Sharapova și a lui Marin Cilic. De cealaltă parte, ITIA este reprezentată în proces de un nume cu multă experiență în dopingul din sport. Este vorba despre Ulrich Haas, cel care a făcut parte dintr-o comisie care a anchetat dopajul din ciclism, inclusiv cazul lui Lance Armstrong.

Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a precizat că Simona Halep nu are voie să facă declarații până la finalul audierilor de vineri, ora 16:30.

Ulterior, comisia TAS va delibera şi va pregăti hotărârea, ea urmând să conţină decizia şi motivarea acesteia.

