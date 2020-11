Simona Halep a continuat disputa de la distanță cu Ruxandra Dragomir, fostă șefă a Federației Române de Tenis. Sportiva din Constanța își amintise că, în 2011, pentru că nu a participat la o acțiune a naționalei de Fed Cup, nu a mai fost lăsată să se antreneze la Centrul Național de Tenis.

Am avut şi momente mai puţin bune şi o să menţionez pentru prima dată în viaţa mea. În 2011, când am jucat turul trei pentru prima dată la un Grand Slam, în Australia, trebuia să vin în februarie acasă şi să joc în Fed Cup. Am făcut ruptură la abdomen şi am anunţat că nu o să pot participa. Atunci mi s-a comunicat că nu mai am voie să mă antrenez la Centrul Naţional de Tenis”, a dezvăluit Simona Halep, într-o emisiune realizată de Andi Moisescu, pe canalul său de Youtube.

Replica Ruxandrei Draogmir nu a întârziat să apară. „Chiar nu știu ce s-a întâmplat atunci, chiar nu îmi amintesc. Îmi pare rău dacă Simona a declarat lucrul acesta. Ar fi mai bine dacă și-ar aminti că atunci când eu eram căpitan la Fed Cup am fost primul căpitan care a nominalizat-o în echipa națională, pe când ea avea 17 ani, după ce a făcut semifinală la juniori, la Australian Open!”, a spus fosta șefă a tenisului românesc pentru prosport.ro.

Simona Halep a continuat disputa și a precizat că nu crede că Ruxandra Dragomir a uitat acel episod. „E mai ușor să spui că nu-ți amintești decât sa-ți asumi niște treburi. Îmi amintesc perfect acel moment. A fost unul dintre cele mai grele. Acum 10 ani eram doar un copilaș. Mi s-a spus că nu am voie să mă antrenez la CNT pentru că nu am jucat la Fed Cup”, a declarat Halep la Digi Sport.