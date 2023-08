Simona Halep a fost suspendată din competițiile de tenis începând cu data de 7 octombrie 2022. Totul ca urmare a identificării unei cantități mici de Roxadustat într-o probă de urină recoltată în timpul ediției anterioare a US Open.

În cadrul unui interviu acordat Eurosport, jucătoarea de tenis a povestit despre momentele dificile pe care le-a trăit atunci când a aflat că verdictul în cazul său a fost amânat din nou.

Este important de menționat că Halep nu va putea participa la ediția de anul acesta a US Open. Cu două titluri de Grand Slam în palmares, ea se pregătește să împlinească 32 de ani pe 27 septembrie.

„Am refuzat de fiecare dată să cred că se va mai amâna încă o dată pentru că îmi doream foarte mult să fiu judecată. Indiferent de rezultat, mereu am spus că vreau să fiu audiată şi să vedem ce se întâmplă.

Sportiva păstrează speranța că verdictul va fi în favoarea sa și că va reveni cât mai curând pe terenul de tenis. În interviul acordat, fostul lider al clasamentului WTA a împărtășit și gândurile sale pline de speranță, subliniindu-și determinarea zilnică.

Halep a emanat un optimism contagios și a vorbit cu încredere în viitor.

„A fost o perioadă în care am avut foarte multe speranţe de la o amânare la alta. M-am antrenat intens, mi-am dorit să fiu pe teren, am început să privesc tenisul altfel şi am apreciat fiecare zi petrecută la antrenament.

Dar, de fiecare dată când se amâna audierea, parcă primeam o lovitură puternică şi mă descurajam din nou”, a explicat Simona Halep.