Sport Simona Halep, mesaj surprinzător după eliminarea de la Hong Kong. Românca a transmis ce decizie a luat







Simona Halep a fost eliminată din primul tur al turneului de la Hong Kong, după ce a pierdut în fața jucătoarei din China Yue Yuan (45 WTA), cu scorul 3-6, 3-6.

Simona Halep a transmis un mesaj după meci

După eliminarea de la Hong Kong, Simona Halep a transmis un mesaj fanilor care o susțin. De asemenea a dorit să le mulțumească organizatorilor pentru wild cardul pe care l-a primit.

„Step by step, we keep moving forward @hk_tennisopen thank you for the WC”. „Pas cu pas, mergem înainte. Mulţumesc Hong Kong pentru wildcard”, a transmis Simona Halep după meci.

Yue Yuan, în vârstă de 26 ani, a şasea favorită, la acest turneu, s-a impus după o oră şi 23 de minute de joc. Reamintim că în primul set, diferenţa a fost făcută de un break reuşit de Yuan la scorul de 2-1.

A fost prima confruntare dintre Halep și Yuan

Simona Halep a început bine setul doi şi chiar a condus cu 3-0, dar la scurt timp jocul săi a pierdut din intensitate, iar cu şase game-uri la rând, a pierdut setul și meciul.

A fost prima confruntare dintre Halep și Yuan. Sursa foto: Facebook

Așadar, Simona Halep a revenit la Hong Kong la scurt timp după ce participa la un turneu WTA 125, oprindu-se în optimile de finală. Pe tabloul principal la Hong Kong se află şi Ana Bogdan, care va juca în primul tur contra lui Kimberly Birrell, Australia.

Simona Halep a primit un cec de 2.890 dolari şi un punct WTA

După eliminarea din primul tur al WTA de la Hong Kong, Simona Halep a primit un cec de 2.890 de dolari şi un punct WTA. Turneul de la Hong Kong are premii în valoare de 267.082 de dolari.

