Scandalul de dopaj, la un alt nivel. Simona Halep, la masă cu cu Patrick Mouratoglou

Scandalul de dopaj care o vizează pe Simona Halep ajunge la un alt nivel. Audierile continuă astăzi la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne. Înainte de a depune mărturie, antrenorul Patrick Mouratoglou a luat cina cu sportiva româncă.

Simona Halep, la cină cu fostul antrenor

Miercuri, sportiva româncă a petrecut aproape 10 ore la TAS. În cadrul procesului au fost audiaţi mai mulţi experţi. Astăzi, fostul ei antrenor, precum și fizioterapeuta Candice Gohier urmează să depună mărturie.

Simona Halep a cinat împreună cu Patrick Mouratoglou, miercuri seară, cu toate că sportiva afirmase anul trecut că nu a mai ţinut legătura cu fostul ei antrenor. La ieşirea de la audieri, aceasta a precizat că va oferi explicații după finalizarea procesului.

„Nu pot să vorbesc. Vorbim la final”, a spus aceasta.

Sportiva româncă a intrat ieri tensionată în sediul instituției. În schimb, astăzi, aceasta s-a afișat mai zâmbitoare. De asemenea, avocatul acesteia s-a arătat încrezător în şansele de reuşită în procesul de la Lausanne.

“Sigur că sunt şanse. Mereu am fost optimişti”, a afirmat Bogdan Stoica.

Sportiva susținea că nu a ținut legătura cu fostul antrenor

În urmă cu doar câteva luni, tenismena susținea că nu a ținut legătura cu Patrick Mouratoglou. Din acest motiv, întâlnirea dintre ea și fostul antrenor a surprins pe toată lumea.

„Sunt victima unei nedreptăţi. Aştept deja de mai mult de un an. Nu am dormit bine majoritatea timpului. Sunt o persoană emotivă şi înainte de fiecare meci eram stresată şi simţeam asta în stomac. În acest an fiecare zi a fost aşa. Visul meu este să revin, indiferent de vârstă, pentru că vreau să fiu pe teren şi să decid eu cum îmi închei cariera în tenis. Cred că merit asta, după munca depusă toată viaţa şi sacrificiile făcute pentru tenis. Ar fi un dezastru să stau patru ani departe de tenis. Nici măcar nu vreau să mă gândesc la asta. Sunt pregătită de luptă. Nu renunţ uşor”, afirma aceasta la finalul anului trecut.

Simona Halep așteaptă decizia care îi poate salva cariera

În toamna anului 2022, sportiva din Constanţa a fost depistată pozitiv cu roxadustat. Un an mai târziu, Agenţia Internaţională de Integritate a Tenisului (ITIA) a anunţat că un tribunal independent a suspendat-o pe Simona Halep pentru o perioadă de patru ani. Aceasta era acuzată de încălcarea regulilor din cadrul Programului Anti-Doping în Tenis (TADP).

Odată cu procesul de la TASE, sportiva așteaptă anularea suspendării sau reducerea ei.