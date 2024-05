Monden Simona Gherghe, culisele plecării de la Acces Direct. Condițiile puse de prezentatoare







Pentru o perioadă de 9 ani, Simona Gherghe a prezentat emisiunea Acces Direct. La un moment dat, aceasta a ales un alt drum, renunțând la formatul respectiv. Recent, Simona a făcut mărturisiri legate de plecarea de la Acces Direct.

Simona Gherghe, despre plecarea de la Acces Direct

Vedeta a afirmat că formatul solicitant al emisiunii a fost unul dintre motivele pentru care a decis să renunțe. Cu toate că i s-a propus să revină, Simona Gherghe a decis să-și dedice timpul familiei și să renunțe la Acces Direct. În prezent, aceasta este gazda emisiunii "Mireasa", proiect care aduce în prim plan numeroase povești de dragoste.

„Atât am rezistat. E un format solicitant și controversat, greu, apăsător. Atât am putut duce sufletește. După ce l-am născut pe Vlad, le-am spus că eu nu mai pot face formatul, dar că aș putea să mă întorc dacă schimbăm totul acolo: și formatul, și numele. S-o luăm de la zero. Ei au considerat că încă are potențial, așa că l-au păstrat în grilă. Și, după cum se vede, formatul face cifre și are fanii săi și azi.”, a explicat vedeta.

Încântată de actualul proiect

Încă de la început, Simona Gheorghe s-a arătat încântată de actualul proiect. În plus, prezentatoarea a mărturisit că acesta îi permite să aibă parte de mai mult timp petrecut alături de familie.

„Mi-am dorit mai multă liniște și mai mult timp pentru familie. De altfel, unul dintre motivele pentru care am acceptat Mireasa a fost faptul că pot să am diminețile și după-amiezile libere, să mă pot ocupa de Ana și Vlad”, a adăugat aceasta.

Simona Gherghe, despre momentele de tensiune din emisiunea pe care o prezintă

Cunoscuta prezentatoare a recunoscut că există momente tensionate în emisiune, însă are grijă să le depășească cu diplomație.

„Dar ce job nu are momente dificile? Acest reality-show e despre viața adevărată. Cu bune și rele. Orice proiect care implică muncă cu oameni, cu caractere diferite, din medii sociale diferite, implică un grad de solicitare. Dar eu nu fug de greu, cât despre momentele tensionate, aleg să le depășesc cu diplomație și calm. Și cum concurenții sunt tineri, la început de drum, le explic unde cred eu că greșesc, așa cum aș face-o copiilor mei”, a mai spus prezentatoarea.

Dincolo de atribuțiile de la job, vedeta își rezervă timp și pentru familie. Aceasta a mărturisit că îndrăgește calatoriile și sporturile de iarnă.

„Îmi place mult să călătoresc. Și o facem cât se poate de des, dar cu copiii. Iarna, iubesc să merg la schi și sunt tare fericită că și Anei îi place mult! Am deja o parteneră pe pârtie, îl așteptăm și pe Vladi. Iar vara, iubesc marea. De când sunt mamă, gătesc mult mai mult. Copiii au mâncăruri preferate și îmi cer diverse, așa că le fac. Dar gătesc lucruri simple, care nu necesită mult timp.”, a adăugat aceasta.