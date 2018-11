Simona Gherghe a făcut ANUNȚUL BOMBĂ! Ultimele detalii despre sarcină

Prezentatoarea Tv Simona Gherghe este din nou însărcinată. Frumoasa vedetă a anunțat cu mare bucurie care va fi sexul bebelușului.





„Vreau să spun că... sunt însărcinată! Da, mi-am luat... rochia asta am purtat-o şi când eram însărcinată cu Ana. (...) O să am un băiat. Ana o să aibă un frăţior. Eu nu ştiu să am băiat, eu ştiu să am fată”, a mărturisit Simona Gherghe

Simona Gherghe este atât de fericită, însât a simțit nevoia să-și arate burtica în direct. Vedeta a venit la emisiune îmbrăcată cu rochia pe care a purtat-o și când a avut primul copil.

Într-o postare pe contul de Instagram, Simona Gherghe anunța că este însărcinată pentru a doua oară.

"Cumva, prin nu ştiu ce minune, Când nimeni, nimeni nu se aştepta, Un suflet mic şi-a ales... familia! Ana, mama şi tata te aşteaptă! Vine bebe 2. Părinţi de doi", a scris Simona Gherghe.

