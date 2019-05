Afaceri închise în preajma Summit-ului de la Sibiu. Proprietarii sunt revoltați: „Nu ne-a anunțat nimeni!”

Organizatorii Summit-ului de la Sibiu au restricționat accesul oamenilor în anumite localuri. Zona a fost blocată, iar clienții nu mai au cum să mai intre în respectivele magazine. Proprietarii afacerilor cer despăgubiri.





Organizarea Summit-ului de la Sibiu a condus la situații în care accesul clienților în anumite localuri a fost închis total. Proprietarii acestor mici afaceri solicită acordarea unor despăgubiri.

Spre exemplu, demnă de luat în atenție este situația imobilului din Piața Mică, de la nr. 3. La parterul acestei clădiri funcționează mai multe mici afaceri, printre care un salon de coafură, un magazin de produse autentice românești, o cafenea și un magazin de produse din carne. Accesul la spațiile comerciale aliniate la parterul acestei clădiri a fost restricționat.

„Azi a fost prima zi în care am deschis după Paști și… n-am ce, n-am cum. Fără nicio înștiințare, accesul în zonă a fost închis total, avem acum și un gard în față. Nu mai are lumea cum să intre pe această linie de spații comerciale, toate sunt acum închise. Dacă arăți că ai nevoie să ajungi la Primărie, te lasă să treci, printre corturile montate, dar pe linia aceasta nu mai ai cum intra. Eu am intrat deoarece am arătat că aici am afacerea mea, dar un client nu are cum să mai ajungă la ușa mea. Și asta fără nicio înștiințare prealabilă. Categoric, aș vrea să fiu despăgubit pentru această perioadă, cu atât mai mult cu cât eu nu am primit nicio înștiințare prealabilă asupra acestei situații.”, spune Adi Oprea, proprietarul Sibio, local deschis la parterul imobilului din Piața Mică, nr. 3, conform Turnul Sfatului.

„Nici nu am cu cine să vorbesc. Adică, da, cu inginerul de șantier, care are planul lui, cu cei de la Electrica, la fel, care au planurile lor, am putut vorbi. Dar nu am găsit persoana de contact pentru proprietarii de imobile sau afaceri din zonă, ca să spun așa. Acum, aproape o lună eu stau pe tușă.”, a completat Adi Oprea.

Totuși, există și proprietari ai altor afaceri din zonă care spun că au luat în mod voluntar decizia de a-și închide, temporar, punctele de vânzare din zona centrală.

„În cazul nostru a fost o decizie voluntară de a închide punctul de vânzare din Piața Mică. Și asta deoarece acolo un flux mare de clienți e reprezentat, pentru noi, de cei care au treabă în zona centrală a orașului. Nu avem aceeași categorie de clienți precum la o cafenea, de exemplu, unde lumea să vină și să petreacă timpul. Iar după ce s-a închis parcarea din Piața Mică, s-a cam redus din clientela noastră. Vânzările au scăzut cam la 25% față de volumul normal și, cum veneau și sărbătorile, am decis să închidem temporar acest punct de vânzare, iar personalul l-am relocat în celelalte magazine. Dar, trebuie să recunosc, în cazul nostru situația este diferită deoarece avem puncte de vânzare în mai multe zone din oraș, iar impactul nu este atât de profund precum asupra altora. Noi nu suntem supărați pe această situație, credem că organizarea acestui summit la Sibiu este, în cele din urmă, un lucru bun.”, spune Andrei Drăgan, cel care a dezvoltat rețeaua de magazine Bătrânu’ Sas.

Responsabili de comunicare în cadrul Summit-ului de la Sibiu nu au oferit nicio declarație oficială.

În Piața Mică a Sibiului, dar și în Piața Huet, accesul mașinilor a fost restricționat din 15 aprilie, până pe 16 mai 2019, pentru amplasarea mai multor corturi destinate jurnaliștilor, dar și traducătorilor care vor participa la summit-ul președinților de stat și de guvern din cadrul UE, eveniment programat pentru ziua de 9 mai 2019.

Surpriza COLOSALA! Cat costa 1 euro pe 1 mai! Ce s-a intamplat la casele de schimb

Pagina 1 din 1