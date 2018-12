Siberia României. Tinerii vor să plece din acest loc cu prima ocazie. Reportaj EVz

Sulina, orașul unde Dunărea se varsă în Marea Neagră, este un tărâm mirifi c pe timpul verii, dar uitat complet atât de autorități, cât și te turiști pe perioada iernii, când frigul transformă zona într-o Siberie românească. Chiar dacă populația ofi cială este de aproximativ 3.000 de locuitori, în perioada zăpezilor, prin oraș nu mișună mai mult de 1.000 de oameni. Un oraș trist, unde tinerii abia așteaptă să termine liceul și să evadeze spre alte zări. Jurnaliștii EVZ au făcut o călătorie pe apele Dunării până la Sulina, pentru a pescui povestea orașului din cel mai estic punct al țării, adică orașul cu care începe, iar pentru alții se termină România.





Ziua şi noaptea se lucra la încărcarea vapoarelor. Numai în miezul zilei portul era mort, sub ploaia de aur a soarelui de vară, natura întreagă dormita moleşită. Nicio adiere, niciun semn de viaţă, pământul şi apa, oameni şi animale cădeau parcă deodată într-o adâncă letargie. Nicio vieţuitoare nu mai mişca pe cheiurile înfierbântate. Când soarele ajungea la zenit, portul mut, poleit într-o lumină orbitoare, părea în arşiţa zilei un oraş mort, adormit printr-o vrajă, pietrificat de veacuri – un oraş fantomă“, cam așa arată Sulina în jurnalele lui Jean Bart.

Povești din alt secol

Sulina poate fi considerat primul oraș din România unde se poate vorbi de conceptul Europei Unite: la sfârșitul secolului al XIX-lea, aici locuiau greci, români, ruși, armeni, turci, austro-ungari, evrei, albanezi, germani, italieni, bulgari, englezi, polonezi. În acest sens, mărturie stă Cimitirul Martim din Sulina, care este descris în Europolis-ul lui Jean Bart. Acesta reprezintă o oglindă a trecutului istoric al orașului înscrisă în monumentele funerare. Acest cimitir are diferite denumiri. Unii îl numesc „internațional”, alții „multietnic”, „maritim”, „multiconfesional” sau „Cimitirul Comisiunii Europene a Dunării“. Orice denumire ar avea, cert este că într-acesta își duc somnul cel de veci ortodocși, musulmani, evrei, ruși lipoveni. Tot aici se află și singurul mormânt din România al unui pirat, găsinduși sfârșitul pe 25 martie 1871 - Ghiorghios Kontoguris, născut în Kefalonia (Grecia). Pe piatra funerară a acestuia este inscripționat craniul cu două oase înscrucișate, simbolul piraților.

Logodnicii care și-au găsit sfârșitul în Dunăre

Chiar dacă pare a fi extrasă din opera lui Wlliam Shakespeare, este o tragedie reală. William Webster, un tânăr de 25 ani, ofițer secund al navei Adalia și Ann Margaret Pringle de 23 ani, logodnica acestuia, și-au găsit sfârșitul în 1868, cu doar câteva luni înainte de căsătorie. În timpul unei plimbări romantice, Margaret a alunecat și a căzut în Dunăre. Logodnicul ei a sărit după ea să o salveze, dar din păcate s-au înecat amândoi. În amintirea iubirii lor, părinții acestora i-au înmormântat unul lângă altul, ridicându-le două monumente funerare.

A cerut un pahar cu apă, au servit-o din Dunăre

Prințesa Ecaterina Moruzi, nepoata domnitorului Moldovei Ioan Sturza, a fost înmormântată tot în acest cimitir. Aceasta s-a născut la Constantinopol, fiind educată la Patriarhia Ecumenică. Prințesa a ajuns în Sulina alături de fiul ei, Dumitru Moruzi, subprefect al portului de aici. După moartea mamei sale, a fost mutat la Isaccea, apoi la București, unde se spune că ar fi murit de foame. De asemenea, maestrul principal în Marina Regală, Dobre Neagu, decedat la vârsta de 50 ani, a fost înmormântat tot în acest cimitir, dar și Locotenentul Colonel Mihail Drăghicescu.

Uzina (sau Castelul) de apă este o construcție măreață a acestui oraș, care i se datorează reginei Wilhelmina a Olandei. Aceasta a ajuns în 1890 în oraș și, cerând un pahar de apă, i s-a oferit unul cu apă din Dunăre. Astfel, Casa Regală a Olandei a donat și s-a construit Castelul de Apă și rețeaua de canalizare a orașului.

A început „perioada de doliu” în New York-ul Deltei

Sulina mai este denumit drept New York-ul Deltei, pentru că are șase străzi paralele cu Dunărea și 13 artere perpendiculare. Cele șase străzi paralele sunt numerotate după modelul din New York, Strada I, Strada a II-a etc. Cele 13 străzi perpendiculare poartă denumiri ale unor personalități istorice și literare.

„Sulina este orașul unde nu se întâmplă nimic. În această perioadă a anului, populația Sulinei ajunge la 1.000 de locuitori, chiar dacă oficial suntem undeva la 3.000. Cam cu fiecare iarnă, aproape 2.000 de locuitori pleacă în țările calde, fugind de acest oraș care devine pe zi ce trece mai trist. În afară de armată, poliția de frontieră, brutărie și ceva magazine, nu mai ai unde să lucrezi. Mai am ceva treabă și voi pleca și eu în curând. Mă voi întoarce la vară”, spune cu tristețe Șerban, un tânăr din Sulina, care era pe malul Dunării și privea nimicul de pe malul celălalt.

Șantierul Naval Sulina, o ruină

Înainte exista Șantierul Naval Sulina, cu un număr de minimum 300 de salarizați, cu secții de vopsitorie și strungărie. După Revoluție, când a intrat în regim concurențial, a mai funcționat o perioadă și apoi s-a închis. Acum acesta este în paragină. Orașul Deltei și al Mării a avut o vestită fabrică de conserve, cu aproximativ 600 de angajați, care lucrau chiar și în trei schimburi. După ’90, când a trebuit ca fiecare să supraviețuiască, au dispărut, pentru că nu au fost subvenționate de către statul român. Era frumos și profitabil când exista Administrația Zonelor Libere (AZL) în Sulina – un paradis fiscal. În această zonă se puteau depozita anumite mărfuri fără să fie vămuite, deoarece acestea practic nu intrau în țară. Se plătea numai spațiul de depozitare. Odată cu aderarea și intrarea României în Uniunea Europeană, acestea au dispărut. Acum, acest AZL este în coordonarea Consiliului Județean Tulcea și se folosește numai pe închirierea utilajelor.

