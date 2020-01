O parte din America se teme acum de faptul că Iran s-ar răzbuna prin atentate teroriste sau prin atacuri nucleare.

Fiica lui Qassem Soleimani, generalul ucis de rachetele lui Trump, a declarat în faţa a zeci de mii de oameni prezenţi la funeralii că SUA şi aliatul lor Israel se vor confrunta cu o „zi întunecată” pentru moartea tatălui ei.

„Trump, nebunule, să nu crezi că totul s-a încheiat odată cu martiriul tatălui meu!”, a afirmat Zeinab Soleimani în intervenţia sa, transmisă de postul public de televiziune iranian.

Luni seară, președintele SUA și-a liniștit alegătorii printr-o postare scurtă și arogantă pe Twitter, unde este extrem de activ, la adresa Iranului: „IRAN WILL NEVER HAVE A NUCLEAR WEAPON!” – „Iran nu va avea niciodată o armă nucleară!”, a transmis liderul.

Cel puţin opt persoane au fost ucise în noaptea de joi spre vineri în Bagdad, la trei zile după atacarea ambasadei SUA de către demonstranţi pro-iranieni. În atac a fost ucis şi puternicul general iranian Qassem Soleimani, şeful Forţei Quds al Gărzilor Revoluţionare însărcinată cu operaţiunile externe ale Iranului.

