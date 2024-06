International Shannen Doherty cere pensie alimentară de la fostul soț. Scandalul, în procesul de divorț, din pricina bolii artistei







Shannen Doherty cere pensie alimentară de la fostul soț care a înșelat-o. Vedeta spune că are nevoie de acești bani pentru a-și plăti facturile de spitalizare. Conform documentelor judecătorești obținute de Us Weekly, Doherty a criticat modul în care fostul soț cheltuia banii. Ea cere acum o pensie lunară în valoare de 15.343 USD.

În plus, ea a cerut 9.100 de dolari pentru a-și acoperi onorariile și costurile de avocat. Shannen susține că Kurt are capacitatea financiară de a o ajuta cu facturile medicale. Ea a declarat că cheltuielile ei medicale au ajuns la 21.640 USD în 2023 și se așteaptă să crească substanțial odată ce își pierde asigurarea de sănătate SAG din cauza faptului că nu muncește.

Pensie alimentară pentru facturi medicale

Actrița mai spune că Iswarienko a ales să prioritizeze stilul său de viață în loc să o ajute cu problemele de sănătate. „Din cauza problemelor mele recurente de sănătate, am fost în imposibilitatea de a lucra. Și nu am perspective de angajare în viitor”, a spus ea în cerere. „Astăzi, aproape tot venitul pe care îl câștig sunt venituri reziduale din munca pe care am efectuat-o înainte de căsătorie.

Majoritatea banilor mei provin din filmul Charmed. Am aflat recent că Charmed nu se va mai difuza pe nicio platformă importantă de streaming după 30 iunie 2024. Drept urmare, venitul meu rezidual viitor va scădea dramatic”, a continuat ea, explicând criza ei financiară.

Fostul soț nu pare dispus să o ajute

Kurt Iswarienko, un renumit fotograf și director de imagine, și-a construit o avere personală estimată la milioane. Chiar și așa, Shannen a explicat că acestuia îi place luxul, drept urmare cheltuielile lui au fost pe măsură. „Nu am putut lucre o perioadă mare de timp. Am suportat cheltuieli medicale exorbitante neacoperite de asigurare pentru a încerca să îmi prelungesc viața.

În timp ce Kurt a folosit avionul privat, cheltuind mii de dolari la spa-uri. De asemenea acesta a mai dat bani și la magazine de bijuterii, magazine de haine și avioane private” a mai spus actrița.