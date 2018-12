Sfaturi despre cum sa intretii un iPhone oferite de levos.ro (P)

La ora actuala, Apple este una dintre cele mai importante si populare marci de device-uri la nivel mon-dial.





Produsele lansate pe piata de acest brand sunt unice, performante si, in plus, au un design atractiv care ii fura pe multi. Nu degeaba tot mai multe persoane opteaza pentru un iPhone, telefonul inteligent de la Apple. In spatele tuturor avantajelor oferite insa, sta un gadget fragil care cere o grija si o atentie sporita. Pentru a functiona la intreaga sa capacitate, iPhone-ul trebuie intretinut. Durata de viata a acestui dispozitiv este strans legata de intretinerea sa atat externa, fizica, cat si la nivel de software.

Din punct de vedere extern, orice telefon trebuie asigurat pentru ca riscul de deteriorare la socuri si impact fizic sa fie redus la minim. iPhone nu face nicidecum exceptie de la aceasta regula. Este un telefon pretentios, costisitor, care are nevoie de o husa de calitate, creata cu dedicatie pentru el : husa iPhone.

In ceea ce priveste performantele sale, atentia se va indrepta constant asupra partii software. Cu siguranta, utilizatorii de iPhone stiu de cate este in stare sa faca acest dispozitiv, iar asta in cel mai pozitiv mod cu putinta.

Intretinerea interna a unui iPhone

Memorie, viteza, spatiu

Pentru optimizarea memoriei si a vitezei dispozitivului, dar si pentru a elibera spatiu, este indicat sa se faca un clean regulat. Aceasta se traduce printr-o stergere de aplicatii inutile si cache care limiteaza performanta telefonului.

Poate fi vorba despre aplicatii pe care le-ati descarcat si pe care nu le-ati folosit niciun moment. Sau despre aplicatii care nu va mai satisfac. Chiar daca vorbim de un iPhone si, se subintelege, de o paleta larga de aplicatii atractive, este necesara o minima organizare interna. Nu doar ca prea multe aplicatii stingheresc din punct de vedere vizual (iconite ingramadite pe ecran), navigare greoaie, dar incetinesc si viteza. Apoi, reduc din memorie, ocupa spatiul. Prin stergerea tuturor aplicatiilor si a fisierelor neimportante, navigarea pe dispozitivul iPhone se va face mult mai confortabil si rapid.

Sfaturi :

Stergeti aplicatiile care nu sunt de interes, ocupa mult spatiu;

Identificati aplicatiile consumatoare de memorie RAM, energie, si renuntati la unele dintre ele;

Goliti regulat memoria cache din aplicatii si din browser;

Reevaluati continutul media (fotografii, video), transferand fisierele pe alte dispozitive, pentru un plus de spatiu de stocare.

