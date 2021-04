19 aprilie

SETI confirmă posibilitatea ”patrulei extraterestre”. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 19 aprilie s-au născut: Lucreţia Borgia, Paloma Picasso, Jayne Mansfield, Alan Price, Calistrat Hogaş, Nicu Covaci, Adrian Rogoz, Anghel Saligny.

În calendarul creștin ortodox sunt Sfinţii: Ioan Palolavritul şi Pafnutie. Nimic în ”Kalendar”.

Am primit multă corespondență despre articolul meu de weekend. Multe întrebări la care viața poate o să răspundă, eu, nu! Informația despre Observatorul Nevada al Arnold Ventures LLC nu a apărut nicăieri în presă, pentru că nu s-a făcut nicio declarație. Familia Arnold detestă presa de când John Arnold a fost atacat nemotivat și jignitor în legătură cu Enron, cu Centaurus Energy Advisors și cu poziția lui față de pensiile de stat. Nu va fi nici în viitor nicio declarație de presă.

Totuși au existat unele luări de poziție. Din partea SETI, de exemplu, care folosește câteva ore pe săptămână, pe gratis, cel mai mare observator astronomic de pe Pământ. După cum a declarat Bill Dimond, președinte și CEO la SETI: ”Înțelegem frustrarea colegilor astronomi și astrofizicieni de la observatorul Arnold Ventures. Noi îi credem pe cuvânt și ceea ce au văzut ei câteva secunde poate fi începutul celei mai mari descoperiri umane. Ar fi putut să fie o ”patrulă extraterestră” ”

În timp ce mulți oameni de știință încearcă din răsputeri să facă primul contact sau cel puțin găsesc dovezi ale unei civilizații extraterestre, alții își pun o întrebare crucială: suntem siguri că am vrea cu adevărat ca extratereștrii să ne găsească?

„Nu avem nici un motiv să credem că progresul tehnologic și pacea, altruismul sau moralitatea sunt oarecum legate,“ a declarat cercetătorul SETI Andrew Siemion către ”Inverse” . „Probabil că există civilizații răuvoitoare în altă parte a Universului, cu siguranță este ceva ce ar trebui să luăm în considerare pe măsură ce continuăm să explorăm spațiul”.

Siemion, care este directorul Centrului de Cercetare Berkeley SETI și director al proiectului Breakthrough Listen, de căutare de extratereștri, invocă o tensiune în derularea oricărui proiect de depistare a vieții extraterestre. Găsirea ei cu succes ar schimba lumea – dar, de asemenea, nu există nicio garanție că omenirea va supraviețui întâlnirii.

Un important fizician și expert SETI, Michio Kaku, a împărtășit recent un avertisment similar, deși nici el, nici Siemion nu par să creadă că riscurile posibile sunt un motiv suficient pentru a nu mai căuta extratereștri. Adică nu vor să-și piardă slujba.

“Acum, personal, cred că extratereștrii de acolo ar putea fi prietenoși, măcar unii dintre ei, dar nu putem paria pe asta”, a declarat Kaku. „Deci, cred că vom lua contact, sunt zvonuri despre o ”patrulă extraterestră”, dar ar trebui să o facem foarte atent.”

Dezbaterea cu privire la faptul dacă omenirea ar trebui să se dezvăluie, sau nu, Universului și să transmită mesaje către orice civilizație extraterestră care ar putea fi acolo, este, de fapt, inutilă. Am aruncat, într-o veselie iresponsabilă, semnale radio în cosmos de un secol, astfel încât orice extraterestru pe o rază de o sută de ani lumină și capabil să intercepteze un mesaj specific lansat de pe Pământ este deja mai mult decât conștient de existența noastră.

„Ideea pe care oamenii trebuie să o ia în considerație este că este prea târziu să se mai ascundă”, a declarat pentru Inverse astrobiologul și președintele Institutului de comunicație extraterestră (METI), Douglas Vakoch. ”Dacă sunt deja pe drum spre noi, este în interesul nostru să îi contactăm și să le arătăm că suntem parteneri de conversație, mai buni decât un prânz”. Douglas se referea, cu umor, la filmele și serialele SF în care extratereștrii reptilieni se hrăneau copios cu umani. De exemplu, serialul ”V”.

Personal consider partea din proiectul SETI care trimitea semnale și sonde cu mesaje în spațiu drept iresponsabilă, infantilă și periculoasă. Dar, ascultarea semnalelor din spațiu este un lucru bun și onorabil. Nimeni nu o să vină din spațiu și o să declare: ”Venim în pace, duceți-ne la liderul vostru!” Consider că omenirea a făcut o mare greșeală strigând în Cosmos. Dar, imbecilitatea celor care au trimis mesaje în spațiu poate fi iertată. Consider că toate civilizațiile extraterestre din apropierea Pământului, sau de aiurea, sunt mult, mult mai avansate tehnologic decât pământenii. Pur și simplu nu au luat în seamă semnalele idioților de savanți. Pentru ei erau bătăi de tam-tam, sau semnale de fum, așa de slabe, că nu contau. Probabil, dacă nu, sigur, nici nu le-au recepționat.

Acum o să mă duc să revăd filmul ”Battleship” un film SF din anul 2012, care ilustrează exact ceea ce v-am povestit. Finalul, ”happy end” este diferit de ceea ce se poate întâmpla în realitate. Săracul Stephen Hawking avea dreptate: ”…numai strigați la extratereștri. Dacă o să ne audă, nu o să fie un contact, ci o invazie!”

În Prahova submontană plouă și așa o să fie, probabil, toată săptămâna, este o preponderență de semne de apă și aer. Ploaie și furtuni. Dar ”… bucuroși le-om duce toate!” Pentru că, nu-i așa, mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 19 aprilie 2021

BERBEC Dimineața nu te grăbi, nu te forţa să faci lucrurile repede, pe total e o zi obositoare şi aglomerată. Nu lua decizii importante. Relaxeză-te seara, poate la un serial nou, pe Netflix poate muzică bună! Eşti inspirat în domeniul financiar. Fă un tur pe la „activele” tale. Astăzi coopereaza, dar atenţie la confesiuni. Nu te lega la cap daca nu te doare capul – capul fiind guvernat în mod tradiţional de zodia Berbecului. Favorurile stelelor se îndreaptă spre cumpărături şi cadouri. Ceea ce cumperi astăzi va face mare placere celei (celui) drag(i). Poate că ar fi bine, dacă îţi permite punga, să faci acum cumparaturile pentru Florii și Sf Paști. Și dacă poți, pentru sezonul cald – preţurile cresc constant – veniturile scad la fel.

TAUR O surpriză plăcută, poate prima dintr-o serie întreagă! Disensiunile cu colegii, prietenii sau partenerii de viaţă le poţi transforma în propuneri de distracții şi proiecte pentru Florii și Sf.Paști. Dimineaţa, o vorbă, un telefon sau o informaţie iţi aduce o veste buna, dar de care erai ca si sigur. Increderea eterna in prieteni se numeste loialitate. Astăzi verifici această vorbă veche din Orient. Din nou niste veşti aşa-şi-aşa. Odihneste-te mai mult, oboseala acumulată s-a strâns ca o zgură şi poate să te afecteze. Concentreaza-te, lasă confuzia pe alta dată. Confuzie care iţi stă bine uneori. Astăzi, nu! Nu trebuie să schimbi nimic din proiectele pe termen lung.

GEMENI Evită activităţile care nu sunt absolut necesare. Puţină pauză nu strică, pentru ca relaxarea are virtuţile ei. Pauzele lungi și dese, cheia marilor succese! Sigur, pauză, dar nu exagera! Poate fi chiar o perioadă monotonă ca vremea de afară, vreme de croşetat pulovere, sau de făcut dragoste, că bani nu ai cu siguranţă de numărat! Condiţia este să amâni tot ce pare complicat şi neconfortabil, pentru mai târziu. Toată perioada zilei de astăzi, dar mai ales dimineaţa este sub semnul lui Saturn, din Vărsător, care întârzie lucrurile, dar le face mai consistente, importante şi rezistente. Emoţiile tale sunt pastelate iar poziţia relativă dintre Venus şi Marte arată, mai ales în a doua parte a intervalului, un interes crescut pentru sexul frumos, sau bănos, în funcţie de sex şi orientare sexuală.

RAC Domeniul sentimental este favorizat, aşa că nu mai ezita! Sănătatea este bună, dar trebuie să eviţi schimbările bruşte de temperatură şi supraveghează regimul alimentar. Seara, o veste bună. O după-amiază activă, după o dimineaţă incertă şi obositoare. Nu lua şi nu da bani cu împrumut. Nu uita de promisiunile facute. Astazi trebuie sa stai linistit si sa astepţi ca ziua sa treacă. Trebuie să fii tolerant şi diplomat, să arătaţi consideraţie şi spirit de cooperare, pentru a evita o mica decepţie sentimentală. Rezervă ziua numai activităţilor de rutină. Astăzi nu este indicat să începi noi afaceri sau noi relaţii. De asemenea nu este bine să pleci în călătorie, respectă dogma distopiei sanitare.

LEU Astăzi fereşte-te să iei decizii bazându-te pe informaţiile aduse de cei care poartă vorbele, dar nu ştiu pe ce lume sunt. Poate, o veste despre nişte bani. Sau măcar o informaţie onorabilă! Pe de altă parte este bine să foloseşti cât mai multe ocazii să te relaxezi. Întârzierile şi amânările te enervează teribil dar totuşi, nu lua nici o decizie importantă, amână până vei avea mai multe informaţii – cel puţin până mâine. Calităţile tale magnetice şi carisma te avantajează, foloseşte-le fie în afaceri, fie în dragoste. Poţi să obţii un favor, fie la serviciu, fie acasă, în familie, sau cuplu. Nu amesteca, însă, plăcutul cu utilul!

FECIOARĂ Evită deciziile care duc la schimbări majore. Nu judeca cu asprime colegii sau prietenii. Unele lucruri sau persoane pot fi neperformante din cauze obiective, aşa este destinul lor! Eşti, din punct de vedere emoţional, sensibil. Fii atent la promisiunile care le faci, nu da speranţe inutile. Nu te implica in conflicte sentimentale – astăzi nu eşti un bun mediator. Mai bune rezultate, ceva mai bune, în domeniul tău de activitate. Sfatul stelelor este, dacă eşti în ţară şi mai precis în capitală, să eviţi discuțiile cu partenerii de afaceri dimineaţa, sub diferite motive. Lasă totul după ora prânzului. În schimb tot ceea ce ţine de familie, dragoste şi anturajul apropiat sunt foarte bine aspectate, toată ziua. La fel de bine aspectate sunt achiziţiile de obiecte de folosinţă îndelungată – dacă vrei să schimbi maşina, aspiratorul, sau… culcușul pisicii, acum este momentul !

BALANŢĂ Dimineaţa, o veste folositoare. Una din zilele favorabile pregătirii unor proiecte. Poziţia lui Venus, protectoarea zodiei, a lui Marte şi a Lunii indică succes şi pe plan sentimental. Dacă doreşti pacea, pregăteşte-te de război! Astăzi, dacă vrei neapărat un conflict îl poţi avea, dar cu ceva diplomaţie şi tact poţi obţine mai multe. Nu rata ocaziile din cauza comodităţii, sau a prudenţei şi comodităţii caracteristice zodiei. Trebuie să ai încredere în promisiuni, dar să nu te implici total. Astăzi poţi profita de o situaţie conjuncturală, şi/sau vei culege o parte din profiturile ce provin din aranjamentele altora. Fără nicio supărare, fără niciun reproş – fiecare pare că joacă pe „tabla” lui proprie fără să-i pese de ceilalţi, pentru că egoismul conduce jocul!

SCORPION Sunt favorizate activităţile de rutină, evită orice schimbare de program sau de tabiet. Cu aspecte complexe în horoscop, amintirile și trecutul joacă un rol însemnat în balanța zilei. Nu te enerva din lucruri mărunte cum ar fi incidentele casnice sau întîrzierile. Păstrează-ţi serenitatea şi buna dispoziţie. Câştiguri modeste dar sigure. Sănătatea nu-ţi este afectată, dar întotdeauna este bine să nu exagerezi. În nimic. Astăzi rupe orice discutie care poate degenera in scandal cu anturajul, cunoscuti sau necunoscuti chiar, şi chiar cu pisica pe care o intalneşti pe stradă. Asta nu inseamna sa fii defetist, ci din contra, sa dai dovada de o mare putere si chiar de impertinenta. Nu vrei să te cerţi pentru ca eşti superior, aşa că nu vrei să te cobori la certuri inutile din care numai ceilalţi vor avea de suferit!

SĂGETĂTOR Cu o conjunctură mediocră este necesar să găseşti motivaţii şi suport modului tău de viaţă. Lasă lucrurile să se petreacă natural, conjunctura nu te ajută prea mult, un timp. Primeşti veşti, unele bune, despre proiectele tale pe termen lung, dar altele te fac să schimbi nişte planuri. Îţi faci planuri peste planuri dar pâna la urma viaţa, destinul, soarta pare ca hotarăşte. Sau, mai curând, sunt hotărârile, Liberul Arbitru ale celor de care depind “soarta” noastră. După o dimineaţă plină este bine să eviţi izbucnirile emoţionale şi să te relaxezi. Nu este indicată schimbarea la care te gândeşti. Ţine-te de ce ai făcut până acum, nu te îneca ca ţiganul la mal. Trebuia să fi spus rrom? Ce tâmpenie şi cu schimbărilea astea de nume şi denumiri! Nimic nu mai este cum a fost la început, pentru că nimeni nu-şi mai aminteşte. Până la urmă piere şi amintirea numelor, iar fără nume se pierde stăpânirea asupra lucrurilor!

CAPRICORN Astăzi eşti pe fluxul principal al vieţii tale sociale, eşti popular şi cei din jurul tău te apreciază. Eşti într-o formă bună, chiar dacă emotivitatea şi timiditatea te mai trădeză uneori. Atenţie la partenerii de afaceri, sau la colegii de la serviciu care încearcă să tragă plapuma pe partea lor. Evită să te implici în proiecte pe termen lung sau în numele altcuiva. Discuţiile şi izbucnirile emoţionale din cursul dimineţii pot fi evitate prin amânarea întâlnirilor programate. Ceva minor poate încurca o mulţime de lume – buturuga mică… Fă-ţi socotelile, bilanţuri şi alte delicatese care îţi arată coordonatele prezentului. Plictisitoare şi cenuşii pot fi unele zile, dacă nu sunt condimentate de intervenţiile amicilor! Nu-ţi fă planuri pe termen lung, decât ca să zăpăceşti anturajul. Uită ieri, trăieşte astăzi, mâine – mai vedem!

VĂRSĂTOR Eşti într-o pierdere de energie. Supraveghează-ţi atitudinea, echilibrul şi mai ales nu te enerva, nu te înfuria! Mâncarea naturală, fructele, mierea şi ceaiurile din planete te pot ajuta! Astăzi stabilitatea este relativă, sau înseamnă lipsă parţială de informaţii. Emoţiile tale sunt la „vreme frumoasă”, chiar dacă vremea este capricioasă, dar ai vrea ca lucrurile să iasă mult mai uşor. Pe de altă parte simţi nevoia unui pas înapoi, a unei perspective obiective a situaţiei, concomitent cu nişte adăugiri în gama luxului, dar pertinente, în economia căminului tău. Trebuie să eviţi nerăbdarea şi graba, care, mai ales astăzi, pot să-ţi facă neplăceri. Intuiţia nu este grozavă în perioada în discuţie, aşa că este bine să nu rişti şi să te limitezi la activităţile obişnuite şi la oamenii pe care îi cunoşti bine.

PEŞTI E bine să nu te lași invadat de problemele altora, mai ales la serviciu. Frate-frate, dar brânza e pe bani! Eşti mai concentrat şi ai vrea să fii lăsat în pace, să-ţi vezi de treburile tale! Dar în perioada în chestiune, astăzi, adică, nu fă plăţi, mai ales nu da avansuri – nu pune mâna pe cash, pe carnetul de cecuri, sau pe cartea de credit, mai ales pentru sume importante – că este pagubă curată! Sunt mai multe aspecte disarmonice, cuadraturi, care fac perioada riscantă. Nu te apuca de lucruri noi, mai ales din afara sferei tale de abilități, cel puţin în această perioadă. Sunt avantajate, însă, discuțiile de afaceri sau sociale, discuţiile, negocierile, vizitele pe eveniment – tot ceea ce ţine de comunicare în economic-social-politic. Cerul Europei este un pic cam furtunos aşa că poţi să te aştepţi la un zbor cu turbulenţe, asta dacă eşti în călătorie. Dacă nu zbori, cum o să facă marea majoritate dintre Peşti, stai liniştit, că metroul este mai sigur! Dacă circulă.