Social Sesiunea suplimentară de admitere în universitățile din țară a fost prelungită







Republica Moldova. Sesiunea suplimentară de admitere în universitățile din țară a fost prelungită până pe 30 august curent. Actele pot fi depuse fizic la instituțiile de învățământ superior. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun. Acesta a îndemnat tinerii să aplice la facultățile și universitățile unde doresc să-și facă studiile.

Locuri bugetare rămase disponibile

Potrivit Ministerului Educației și Cercetării (MEC), circa 76 % de locuri bugetare la licență au fost acoperite din primul tur al admiterii. Astfel, numărul studenților înmatriculați este cu 15 % mai mare față de aceeași perioadă a anului trecut.

În prima etapă a sesiunii de admitere, au fost înmatriculați 13 040 de studenți la licență (buget și contract), față de 11 388 în 2023. La master au fost înmatriculați 3 158 de candidați.

„Până pe 30 august mai continue turul doi de admitere. Cei care nu au reușit să se înscrie, cei care vor să exploreze o altă universitate sau să caute un loc la buget, pot face acest lucru. Perioada de înscriere online s-a încheiat. Sistemul eadmitere.gov.md și-a sistat activitatea pentru admiterea din acest an. Cei care nu au reușit să depună actele, o pot face fizic cu condiția că aduc actele și în original”, a afirmat Dan Perciun.

Mai multe cereri de admitere la universitățile din țară

În acest an, universitățile au avut în total 8 694 de locuri bugetare. Dintre acestea, 5 299 - la licență și 2 869 - la master. Alte 106 de locuri bugetare au fost rezervate cetățenilor statelor care au semnate cu Republica Moldova tratate internaționale în domeniul educației.

În acest an, MEC susține prioritar domeniile: științe ale educației, inginerie și activități inginerești. La fel și tehnologiile de fabricație, tehnologii ale informației și comunicațiilor, sănătate, științe agricole.

„În anul curent, numărul de cereri de admitere este mai mare la toate universitățile. Cred că acest lucru se datorează mai multor factori. În ultimii doi-trei ani am investit peste 500 milioane de lei (25 mil de euro) în universități. Am depus eforturi pentru a moderniza universitățile. Am promovat studiile în facultățile pedagogice. Astfel, anul acesta au fost completate mai multe locuri bugetare decât anul trecut”, a spus Dan Perciun.

După primul tur al admiterii la ciclul I - licență au fost ocupate circa 76% din numărul de locuri planificate la buget. În cazul studiilor de master au fost ocupate circa 85% din locurile bugetare disponibile. Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” a acoperit în totalitate numărul de locuri bugetare disponibile după turul I al admiterii.

Pentru turul II al admiterii 2024, universitățile au scos la concurs 1 206 locuri bugetare la ciclul I - licență și 334 locuri bugetare la ciclul II – master.

Cele mai solicitate specialități rămân a fi dreptul (circa 15%), științe economice (circa 13%), științe ale educației (12%), medicină, stomatologie și farmacie (7,1%), TIC - (circa 10%).