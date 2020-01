Pentru a pune pe piața acest serial, Amazon a băgat adânc mâna în buzunar. Investițiile s-au ridicat la 250 de milioane de dolari doar pentru drepturile de autor și încă pe atât pentru realizarea primelor două sezoane. De exemplu, trilogia de pe marile ecrane a costat circa trei sute de milioane de dolari. Astfel, cei de la Amazon vor să surclaseze producția „Game of Thrones”, iar filmările vor debuta în februarie.

Culmea, în noul serial „Lord of the Rings” vor juca actori din „Game of Thrones”. „După căutări extinse la nivel internațional, suntem încântați să vă anunțăm primul grup de actori minunați, parte din distribuția serialului The Lord of the Rings”, au declarat producatorii J.D. Payne si Patrick McKay.

O parte din distribuția noului serial a fost deja dezvăluită. Robert Aramayo, Nazanin Boniadi si Owain Arthur vor aparea in noul serial, anunta Variety. De asemenea, si Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Cordova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, în vreme ce J.A. Bayona va regiza numeroase episoade.

Altfel, compania Amazon este deținută de Jeff Bezos, actualmente cel mai bogat om de pe planetă.

