Venezuela, un butoi cu pulbere. Omul lui Putin, amănunte de ultim moment despre o catastrofă militară

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat că toate părțile implicate în criza din Venezuela au înțeles că intervenția militară nu poate fi o soluție.





Serghei Lavrov a declarat că reprezentanţii SUA înţeleg că o soluţionare militară a crizei din Venezuela nu poate exista, pentru că urmările unui asemenea scenariu ar fi catastrofale. Declarația a fost făcută la finalul întrevederii avute cu secretarul de stat american Mike Pompeo, informează Agerpres.

„În urma contactelor pe care le-am avut cu oficiali americani, europeni şi latino-americani nu am văzut susţinători ai unei soluţii militare. Sper că această conştientizare, de care dau cu toţii dovadă, va fi transpusă şi într-o politică practică, sper că nu va exista o soluţionare militară, pentru că aceasta ar fi catastrofală.”, a subliniat ministrul rus. Solicitat să precizeze dacă diplomaţii americani dau dovadă de o astfel de conştientizare, Lavrov a răspuns afirmativ.

„Suntem categoric împotriva acţiunilor militare indiferent unde ar avea acestea loc prin încălcarea dreptului internaţional", a continuat Lavrov. "Folosirea forţei poate fi avizată doar de Consiliul de Securitate al ONU. Pentru că aceasta (utilizarea forţei) poate avea loc doar ca răspuns la o agresiune împotriva unui stat suveran. Nimic asemănător nu se observă în Venezuela.”, a subliniat şeful diplomaţiei ruse.

Duminică, după discuţia telefonică avută cu ministrul de externe venezuelean Jorge Arreaza, Lavrov a informat că în convorbirea pe care preşedintele SUA Donald Trump a avut-o în 3 mai la telefon cu omologul său rus Vladimir Putin, liderul american nu a exprimat intenţia de a declanşa o intervenţie militară în Venezuela.

De asemenea, după întrevederea avută luni cu Mike Pompeo, Serghei Lavrov a mai declarat că în timpul acesteia s-a pus accent pe politica reală, nu pe declaraţii publice.

„Nu ne-am străduit să ne concentrăm pe declaraţii care se fac auzite în spaţiul public, dat fiind faptul că aceste declaraţii sunt influenţate de prea multe lucruri, care de regulă nu au legătură cu politica reală. Ne-am străduit să ne concentrăm pe politica reală şi aceasta ne-a reuşit.”, a spus Lavrov.

Ministrul de Externe rus a anunţat că în timpul întrevederii sale cu Mike Pompeo, care a durat mai mult de o oră, s-a făcut un pas înainte în continuarea recentei convorbiri între preşedinţii SUA şi Rusiei.

„Consider că am făcut un pas destul de bun în continuarea acelor discuţii care au avut loc între preşedinţii Vladimir Putin şi Donald Trump, cu câteva zile în urmă, la telefon. Am discutat (cu Mike Pompeo) o serie de situaţii regionale, care se află în prezent pe ordinea de zi şi la ONU, şi într-o serie de formate internaţionale, şi am discutat de asemenea probleme care se referă la securitatea strategică”, a spus Lavrov.

Întrevederea dintre miniştrii de externe rus şi american a avut loc în marja sesiunii ministeriale a Consiliului Arctic, care se desfăşoară în oraşul finlandez Rovaniemi. Aceasta a fost doar a doua discuţie faţă în faţă dintre Lavrov şi Pompeo, cea precedentă având loc în marja summitului ruso-american din iulie 2018, de la Helsinki. Însă Lavrov şi Pompeo au discutat de mai multe ori la telefon.

