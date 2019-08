Românul, patronul turneului Madrid Open, a afirmat că „aştept altceva de la tenisul feminin. Serena are 36 de ani şi 90 de kilograme”. Cu această afirmație, Ion Țiriac a intrat în gura fostului lider WTA. Astfel, fosta campioană a anunțat că nu mai e sigură că va participa la turneul de la Madrid, programat în perioada 5-12 mai.

„Voi merge sigur la Roma şi la Roland Garros, dar la Madrid nu sunt aşa sigură. Mereu am spus că oamenii au dreptul la o opinie. E clar că tenisul feminin este mai mult decât mine, mult mai mult. Dar voi vorbi cu el, credeţi-mă! O să am o discuţie cu el. Este un comentariu ignorant, o declaraţie sexistă! Poate că este un om ignorant", a spus americanca, într-un interviu pentru New York Times.

