După muzică, jocuri video, plăţi şi informaţii, Apple a trebuit să-şi lanseze platforma de seriale şi filme, pentru a crea un ecosistem complet în conţinuturi şi servicii.

Apple TV+ a fost lansat în o sută de ţări, cu programe originale şi la un preţ scăzut, cel mai mic din această industrie, 4,99 dolari pe lună, jumătate cât Netflix, pentru întreaga familie.

Marca „mărului muşcat” nu poate concura, încă, cu pionierii pieţei (Netflix, Hulu…) şi nici cu Disney sau HBO. Deocamdată, singurul argument bun ar fi preţul, la fel ca Apple Arcade (jocuri video), preţ derizoriu pentru clienţii care sunt dispuşi să cheltuiască sute de dolari pentru un smartphone la fiecare 2-3 ani.

Scopul diversificării şi avantajele Apple TV+

Un abonament pe un an va fi, deasemenea, oferit ca bonus pentru orice achiziţie de iPhone sau Mac(computere). Apple TV+ este poziţionat ca un serviciu bonus, în acelaşi mod în care liderul comerţului online, Amazon, include platforma de streaming în abonamentul său premium (Prime), la 8,99 dolari, care include diverse servicii, inclusiv livrare rapidă şi gratuită.

Pentru gigantul tehnologic din SUA, contează în primul rând diversificarea şi ruperea dependenţei sale de iPhone, pierzând impuls în comparaţie cu concurenţii săi. Cu Apple Music, Apple Arcade, Apple News+ (informaţii), Apple Card şi Apple Pay, grupul oferă o combinaţie care ar trebui să încurajeze adepţii săi să rămână în universul său.

Este posibil ca rentabilitatea investiţiilor să nu fie imediată,dar este vorba mai degrabă de consolidarea loialităţii decât de rentabilitate, porivit lui Avi Greengart de la compania Techsponential. „O mulţime de lucruri din ecosistemul Apple nu generează în mod direct profituri”, spune el. „Cu cât aveţi mai multe opţiuni în lumea iOS (sistemul de operare Apple), cu atât orice altceva nou devine captivant”.

Oprah, Snoopy şi Spielberg

„Apple are oportuniattea de aduce 100 de milioane de consumatori pe serviciul său de streaming în următorii 3-4 ani”, a spus analistul Dan Ives. Firma sa, Wedbush, consideră că brandul are o bază de 1,4 miliarde de utilizatori activi cu dispozitive iOS. În plus, faţă de preţul redus, noua platformă se bazează pe programele sale originale şi pe o largă paletă de vedete cum ar fi Jennifer Aniston, Reese Witherspoon şi Jennifer Aniston se transformă în The Morning Show, Oprah Winfrey găzduieşte un nou spectacol, iar Jason Momoa (Aquaman, Game of Thrones) joacă în ‘See’, un serial despre povestea unui trib ai cărui copii au darul vederii, când tot restul umanităţii a devenit oarbă.

S-au gândit şi la copii

Pentru copii, Apple a planificat „Helpsters”, un serial conceput de creatorii „Sesame Street”, pecum şi noi episoade din „Snoopy”. În timpul prezentării noului serviciu, Tim Cook, şeful grupului, a promis că va adăuga noi producţii originale în fiecare lună. Aceasta include două seriale originale de Steven Spielberg, un serial produs de baschetbalistul NBA, Kevin Durant şi filme de autor, potrivit celor relatate de 20 Minutes.

