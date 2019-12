Potrivit iniţiatorilor, proiectul are drept scop desfiinţarea SIIJ, mai exact abrogarea prevederilor care fac referire la această instituţie, precum şi reglementarea strictă a activităţii procurorilor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia pentru Investigarea Infracţiunilor din justiţie, dar şi privind situaţia dosarelor aflate în lucru, precum şi cele aflat în arhivă”. În expunerea de motive inițiatorii au arătat că Secţia a pus presiune asupra magistraţilor, lucru care a fost sublinat „în nenumărate rânduri în organisme naţionale şi internaţionale”.

„Această Secţie a şi fost folosită de curând într-un mod care a ridicat semne de întrebare privitoare la momentul şi oportunitatea desfăşurării activităţii de urmărire penală a unui magistrat. Coincidenţa total nefericită a suprapunerii unor acte de urmărire penală cu calendarul activităţii de selecţie a noului procuror general al Parchetului General al UE ridică semne de întrebare privitoare la independenţa acestei Secţii, iar corespondenţa deplină a demersurilor partidelor parlamentare din coaliţia de la guvernare şi a ministrului de justiţie cu activitatea Secţiei de Investigare a Infracţiunilor din justiţie nu pare a fi simplă întâmplare. Aşadar, a fost compromisă ideea de independenţă a acestei Secţii, a fost compromisă ideea că ar fi necesară această Secţie pentru altceva decât să-l servească interesele ministrului de justiţie şi, prin el ale coaliţiei de guvernare”, se arată în proiectul de act normativ.

Raport de respingere: „singurul parchet independent”

Proiectul legislativ propus de USR a primit un raport de respingere în Comisia Juridică a Senatului, deși Ministerul Justiției și Consiliul legislativ s-au pronunțat pentru adoptarea lor. Membrii Comisiei juridice au luat în dezbatere inițiativa și au hotărât, cu majoritatea voturilor senatorilor prezenți, că trebuie respinsă. Senatorul PSD Şerban Nicolae, preşedintele Comisiei, a motivat raportul de respingere dat, tocmai prin faptul că SIIJ ar fi singurul Parchet de nivel înalt independent, deoarece numirile nu sunt făcute de către preşedintele României.

„Funcţia de şef al acestei Secţii este dată în competenţa Consiliului Superior al Magistraturii, nu ca la DIICOT şi la DNA, unde politicianul care ocupă funcţia de preşedinte al României are ultimul cuvânt şi poate să blocheze o numire sau o revocare. De aceea, noi am încercat, dimpotrivă, să scoatem de sub influenţa serviciilor de informaţii a protocoalelor secrete a oricăror forme de abuzuri, ocult şi subteran, de care justiţiabilii nu aveau cunoştinţă (…). Nu am găsit nici până în ziua de azi să facă dovada unei intervenţii a politicului în Justiţie şi mai ales a politicului din partea PSD. Iar judecătorii şi procurorii au recunoscut faptul că nu au cunoştinţă de cazuri prin care politicienii, uzând de funcţia lor politică, să fi făcut presiuni asupra magistraţilor”, a afirmat senatorul Șerban Nicolae.

O structură nefuncțională, spun liberalii

Pe de altă parte, liderul senatorilor liberali, Daniel Fenechiu, a precizat că liberalii susțin desființarea SIIJ deoarece intră în conflict cu reglementările juridice în vigoare la nivelul UE. Mai mult, din cauza numărului redus de procurori care activează în cadrul SIIJ, raportat la numărul magistraților din toată țara o face nefuncțională.

„Practic, înfiinţarea Secţiei de Investigaţii Speciale intră în conflict cu dreptul Uniunii Europene. Asta nu înseamnă că ne-am opune printr-o formă magistraţilor care comit infracţiuni. Asta nu înseamnă că ne dorim ca secţia să se întoarcă la DNA, însă maniera în care a fost înfiinţată şi gândită Secţia – sunt 10 procurori la un număr de 2.000 de magistraţi la nivel de ţară – arată că aceasta este nefuncţională, sunt argumente în plus ca PNL să voteze pentru propunerea făcută de colegii de la USR, în sensul desfiinţării Secţiei”, a punctat Fenechiu.

La rândul său, senatorul USR Adrian Wiener a spus că Secţia a deschis dosare penale împotriva magistraţilor care se ocupau de dosare de corupţie, iar desfiinţarea va fi un prim pas pentru ămbunătățirea situației la nivelul sistemului judiciar.

PSD vrea dezbatere pe tema desființării SIIJ

Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu a declarat că nu e de acord cu desființarea SIIJ, precizând că o propunere legislativă în acest sens necesită o discuție amplă cu magistrații și o dezbatere în Parlament.

„Trăim într-o țară democratică, există niște reguli democratice. Cu toții știm cum a funcționat justiția fără Secție specială. Cine spune că nu au existat abuzuri, înseamnă că nu trăiește în România sau nu are legătură cu realitatea din România. Au existat niște protocoale care au fost total ilegale, demonstrat și recunoscut inclusiv de la Comisia de la Veneția. De ce ne înverșunăm să nu vedem cum funcționează justiția cu Secția specială, este o mare întrebare?”, a afirmat Marcel Ciolacu, într-o intervenție televizată, în urmă cu câteva zile.

Reacția sa a venit după ce vicepremierul Raluca Turcan a anunțat că Guvernul ar putea să-și asume răspunderea pe desființarea Secției Speciale.

