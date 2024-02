Senatorul cu patru case. Ion Rotaru are o adevărată moșie la Brăila

Ion Rotaru are mai multe terenuri în Brăila. Deține cu soția un teren agricol de 70 de hectare în Brăila, la Bordei Verde. De asemenea tot acolo mai deține jumătate dintr-o parcelă de 10 hectare de teren agricol.

Tot acolo deține și un teren intravilan, alături de soție, care are o suprafață de 3692 de metri pătrați. De asemenea cei doi mai dețin un alt teren agricol, de această dată în localitatea Ianca, de 18 hectare.

Mai au și un teren intravilan, chiar în orașul Brăila cu o suprafață de 17 metri pătrați. La capitolul clădirii și imobile, soții Rotaru declară un spațiu comercial care are 512 metri pătrați. De asemenea mai au și un apartament în orașul Brăila de 65 de metri pătrați.

Ion Rotaru are acțiuni de sute de mii de lei

Cei doi au și o casă, tot în Brăila care are o suprafață de 96 de metri pătrați. Acolo, soții Rotaru mai dețin alte trei case de locuit. Una dintre ele are 193 de metri pătrați, o alta are 98 de metri pătrați și cea de-a treia are 343 de metri pătrați.

Senatorul Ion Rotaru declară că are și câteva conturi deschise. Unul dintre ele a fost deschis în 2017 și are în ele 9509 lei. De asemenea mai are unul deschis în 2016 în care a reușit să strângă 60.000 de lei. Și un al treilea în care a depozitat 93.873 de lei.

Încasează și indemnizație și pensie

Om strângător, senatorul are acțiuni sau părți sociale la mai multe societăți. Acțiunile la cele trei societăți în care a investit se ridică la aproape jumătate de milion de lei. Asta, deși nu are mașini pe care să le dețină.

De altfel senatorul nu are nici bijuterii și nici colecții de artă. La capitolul venituri, acesta a trecut indemnizația lui, respectiv 141.636 de lei, pe care o primește anual. De asemenea el încasează și pensie de 61.758 de lei. Totodată și soția încasează pensie de 26.508 lei pe an.