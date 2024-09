International Șefii serviciilor din SUA și Marea Britanie, acuzații grave pentru Rusia







Ok Într-o voce comună, șefii serviciilor de spionaj din SUA și Marea Britanie au lansat un avertisment. Recent, directorii CIA și MI6 au adus în prim plan actualele probleme de securitate. Conform celor doi șefi, Rusia reprezintă una dintre marile amenințări ale Europei.

Amenințări pentru Europa. Șefii CIA și MI6, despre acțiunile lui Putin

William Burns, șeful CIA şi Richard Moore, aflat în fruntea Serviciului Secret de Informaţii (MI6), au vorbit despre actualele amenințări globale. Pe lista analizată de aceștia se află Rusia și acțiunile lui Vladimir Putin.

Conform celor doi șefi, sprijinul oferit Ucrainei este important în acest moment al războiului. În articolul publicat de Financial Times, ambii susțin că președintele rus nu are șanse să „răpească”independența țării invadate. În plus, cei doi dau asigurări că serviciile vor opune rezistență în fața Rusiei.

„Serviciile sunt unite în rezistenţa faţă de o Rusie asertivă şi faţă de războiul de agresiune al lui Putin împotriva Ucrainei”, au explicat cei doi.

Sprijin pentru Ucraina

Burns şi Moore au vorbit și despre importanța sprijinirii Ucrainei. Totodată, aceștia susțin că vor ajuta în continuare serviciile ucrainene.

„Menţinerea cursului este mai vitală ca niciodată. Putin nu va reuşi să stingă suveranitatea şi independenţa Ucrainei”, au adăugat reprezentanții celor două instituții.

Totodată, aceștia au amintit și operațiunea din Kursk, unde trupele ucrainene au avansat recent, precum și de nevoia de armament.

Amenințări la nivel global. Despre China, războiul din Gaza și provocările secolului

În plus, șefii CIA și MI6 au precizat că Rusia a pornit o „campanie nesăbuită de sabotaj în Europa pusă la cale de serviciile secrete ruse”. Astfel, ambii au dat asigurări că vor depune eforturi pentru contracararea acestora.

Potrivit reprezentanților serviciilor secrete din SUA și Marea Britanie, Putin apelează la „utilizarea cinică a tehnologiei”, menționând că acesta are drept țintă dezinformarea. Cele două structuri au în spate o colaborare de 77 de ani.

„Parteneriatul se află în inima relaţiei speciale dintre ţările noastre”, au subliniat aceștia.

Legat de ascensiunea Chinei, cei doi au recunoscut că aceasta reprezintă „principala provocare geopolitică şi de informaţii a secolului”.

Conform acestora, agențiile fac eforturi și folosesc toate canalele pentru oprirea conflictului din Gaza. De altfel, Burns a reprezentat SUA în negocierile pentru acordul de încetare a războiului.

„Au exploatat canalele de informaţii pentru a face presiuni în favoarea unei constrângeri şi a unei dezescaladări”, se arată în articolul semnat de ambii șefi ai serviciilor.