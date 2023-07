Securiști din toate unitățile, căiți-vă! PalaDay

Ce au ele în comun? Printre altele, și epifania păcatului urmată de remușcare și de căință. Orizontalele bătrîne devin religioase. Securiștii bătrîni devin suveraniști, naționaliști și plîng de mila țării. E vorba de un arc narativ și profesional previzibil: securiștii se nasc profesional globaliști, că așa le bagă în cap sistemul, cînd îi îndoctrinează, și mor suveraniști.

Devin suveraniști prea tîrziu, cînd nu mai au putere. În plus, azi discutăm despre unul din cele mai mari filme făcute vreodată, unde e vorba tot despre căință și despre arcul narativ al lucrului făcut prea tîrziu. Slava. Ghinion. Sau, cum ar zice eroul principal: deserve got nothing to do with this.

Urmăriți emisiunea video, AICI.