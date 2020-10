La jumătatea lunii septembrie, forțele aeriene ale Statelor Unite au provocat stupoare în lumea apărării, anunțând că au construit și testat un avion de luptă de nouă generație, în cadrul programului NGAD (Next Generation Air Dominance).

Șocându-i pe toți observatorii în chestiuni militare și tehnologice, Will Roper, secretarul pentru achiziții al US Air Force a anunțat atunci că Forțele Aeriene ale SUA au realizat imposibilul: au proiectat și au făcut să zboare un prototip de dimensiuni complete al unui avion de vânătoare de nouă generație, totul în mai puțin de un an.

Nu se cunoaște încă ce producător a reușit această performanță (deși mai mult ca probabil companii precum Northrop Grumman, Lockheed Martin sau Boeing au fost implicate) , nici cum va arăta noul avion, ce rol va avea și ce capacități.

Un nou raport al Congressional Research Service (CRS) privind NGAD oferă o scurtă prezentare generală a programului. Noul avion face parte dintr-un program care va include probabil atât avioane cu echipaj, cât și fără piloți, război electronic și război cibernetic, arme noi și alte sisteme. Raportul CRS subliniază faptul că multe obiective NGAD sunt, evident, top secret.