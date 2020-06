Cu sau fără voia lui, Scărlătescu a este burlacul găștii de bucătari care formează juriul de la Chefi la Cuțite.

Scărlătescu s-a născut la Constanța pe 20 iulie 1972 și s-a îndrăgostit de gastronomie încă din copilărie, datorită bunicii lui care îl delecta cu fel și fel de bunătăți. Și-a început cariera în bucătărie la 17 ani, însă primii trei ani a făcut munci precum manipulare marfă sau curățat legume, activități pe care trebuie să le fac toți tinerii bucătar aflați la început de viață.

Cătălin a vrut să cucerească lumea largă și a plecat să muncească pe un vas cargo. Mai apoi, a mers să le gătească germanilor în cele mai faimoase restaurante, după care s-a întors pe meleagurile natale.

Cine au fost iubitele din viața lui Cătălin Scărlătescu

Chef Scărlătescu este extrem de discret în ceea ce privește viața amoroasă. Într-un interviu acordat la sfârșitul anului 2019, chef Cătălin Scărlătescu a recunoscut că sunt foarte multe femei care se uită la el, însă el caută o femeie extraordinar de deșteaptă și independentă.

În 2017, au apărut zvonuri potrivit cărora acesta ar forma un cuplu cu Gina Pistol, dată fiind apropierea lor. Totul a culminat cu o cerere în căsătorie care avut loc finala show-ului Chefi la cuțite din vara anului 2018, însă totul s-a dovedit a fi doar o farsă.

În luna martie 2019, Chef Scărlătescu a fost surprins în timp ce se săruta cu o blondă celebră, care a trecut și pe la „Chefi la Cuțite. Relație cu Maria Andria, o cântăreață în vârstă de 27 de ani, pe jumătate grecoaică, care era deseori invitată la emisiunile de divertisment de la Antena 1, a fost doar o idilă.

„Nu mă pot lăuda că sunt foarte mult timp singur. Eu am o relaţie foarte, foarte deschisă cu mai multe persoane. Suntem prieteni aşa. Nu ne călcăm pe picioare, nu ne deranjăm, nu ne invadăm spaţiul. Nu sunt gelos. Sper ca la bătrâneţe să nu o iau aşa”, a mai declarat celebrul chef.

Când a intrat în showbiz, chef Scărlătescu avea peste 140 de kilograme. Între timp, maestrul bucătar a dat vreo 55 de kilograme jos. Potrivit declarațiilor lui, cel mai mare dușman al siluetei era pâinea.

„Mi-au luat în emisiune glicemia, era foarte mare, undeva la 295. Am ajuns la medic și am făcut o serie de investigații. Eram foarte aproape de insulină, plus altele. Luam în jur de 12 pastile pe zi, care erau pentru inimă pentru articulații, de dureri, iar acum iau doar mentosane. Lucrez atât cât trebuie, mă distrez când trebuie și cât trebuie, dorm cât trebuie și cât este necesar. Pancreasul este singurul organ care nu poate fi înlocuit, momentan nu am probleme, mă simt foarte bine’, a adăugat Cătălin Scărlătescu, scrie B1.