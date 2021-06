Tunelurile Cetății din Ardud, construită în anul 1481 de Bartolomeu Dragffy, fost voievod al Transilvaniei, ascund taine care atrag nenumărați turiști. Considerată una dintre cele mai puternice fortificații ale Ardealului, se spune că cetatea găzduiește o tânără care bântuie împrejurimile. Orbită de dragoste, fiica principelui Francisc Rakoczi al II-lea, care a condus Răscoala „curuților” împotriva dominației habsburgice, a dezvăluit dușmanilor poporului său secrete de o deosebită importanță.

Vilma a fost sedusă de un ofițer austriac

Fiica principelui Transilvaniei Francisc Rakoczi al II-lea, pe nume Vilma, a fost blestemată de tatăl său, după ce a făcut o greșeală pe care tatăl său nu i-a putut-o ierta. Pentru a pune mâna pe cetatea din Ardud, austriecii au decis să o seducă pe fiica principelui cu ajutorul unui ofițer chipeș.

Vilma era de o frumusețe orbitoare, motiv pentru care dușmanii principelui Transilvaniei au decis să intre în posesia unui secret valoros prin a trimite un ofițer pe măsură, care să o amăgească pe tânără. După ce i-a sucit mințile și a făcut-o să se îndrăgostească de el, ofițerul austriac a convins-o pe Vilma să îi spună care este locul prin care trupele principelui Transilvaniei pot să pătrundă în tunelurile secrete ale castelului. Orbită de dragoste, Vilma i-a oferit iubitului inimii sale toate informațiile pe care acesta le dorea. Nu la mult timp după dezvăluirile făcute de Vilma, austriecii au invadat și cucerit Cetatea din Ardud.

Cum poate fi dezlegată de blesteme fiica principelui

Potrivit legendei, principele Francisc Rakoczi al II-lea a aflat de povestea de dragoste a fiicei sale, dar și de informațiile pe care aceasta i le-a transmis ofițerului austriac și, de supărare, a ferecat-o pe Vilma în tunelurile de sub cetate. Principele a mai blestemat-o pe tânără să-și croiască o rochie de mireasă, dar nu oricum. Fata avea voie să facă doar șapte împunsături de ac pe an.

Vilma, despre care se spune că bântuie Cetatea din Ardud și în prezent, fiind surprinsă inclusiv de jurnaliști, poate fi dezlegată de blestemul tatălui său, însă sub o serie de condiții severe. Bărbatul care vrea să o dezlege de sub blestemul principelui trebuie să o sărute pe Vilma de trei ori, în toate formele în care aceasta își face simțită prezența, anume: în chip de șarpe, de broască și, la final, în chip de împărăteasă.

După ce trece de aceste trei probe, tânărul care vrea să cucerească inima fetei, trebuie să o urmeze în tunelul de sub cetate, unde Vilma îi va arăta armele, aurul și argintul pe care le deține. Trebuie menționat că, de la începutul ritualului și până la finalul său, bărbatul care ia decizia de a o dezlege de sub blestem pe Vilma nu are voie să privească înapoi. În caz contrar, acesta se va transforma în stană de piatră. Astfel s-a întâmplat de-a lungul secolelor, când mai mulți tineri au încercat să o salveze pe Vilma, însă nu au mai văzut vreodată lumina zilei.

Cetatea din Ardud a fost construită în anul 1481 de Bartolomeu Dragffy. După aproximativ 200 de ani, a intrat în posesia principelui Transilvaniei Francisc Rakoczi al II-lea.