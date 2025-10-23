HAI România!

Se vinde tot! Hai LIVE cu Turcescu

Miruța de la Economie pregătește scoaterea pe bursa a unor pachete de acțiuni de la companiile de stat din domeniile strategice. Prima pe lista, SALROM. E primul pas, pentru că USR e de mult timp cu ochii pe aceste companii și le vrea scoase la vânzare. O fi bine sau o fi rău?

De aici incepe discuția Comaroni-Hoandră-Turcescu. Podcastul HAI Live, de la 12.00, pe canalul de YouTube HAI ROMÂNIA Și pe pagina de Facebook evz.ro 🔔Te alături canalului nostru și ai acces la informații unice: aici.

Youtube - HAI România!

HAI România!

